A Coccaglio organizzata una festa di Halloween illegale

Una festa di Halloween illegale con oltre 250 invitati. È quanto scoperto e sanzionato a Coccaglio dopo un’indagine della Polizia Locale del Montorfano, guidata dal comandante Luca Leone. L’evento, tenutosi un paio di settimane fa e fatto passare come festa privata, si è svolto in una struttura non autorizzata, trasformata per l’occasione in una discoteca improvvisata con impianto acustico, somministrazione di alcolici e ingresso a pagamento di 25 euro.

Decine i giovani che hanno preso parte alla serata danzante, che includeva un dj set e la vendita di bevande alcoliche, senza che fosse stata presentata la necessaria Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) agli uffici comunali.

Le omissioni

L’edificio non disponeva delle autorizzazioni richieste per garantire la sicurezza dei partecipanti. In particolare, mancavano il certificato di prevenzione incendi, la verifica da parte della commissione locale di pubblico spettacolo e il documento di valutazione dei rischi. Si tratta di omissioni gravi, poiché tali norme sono essenziali per evitare situazioni pericolose, come incendi o crolli, specialmente in eventi con un alto numero di partecipanti.

Le indagini hanno rivelato che la festa di Halloween è solo l’ultima di una serie di eventi simili organizzati nel medesimo luogo. Per questi motivi, i due organizzatori e il proprietario della struttura saranno denunciati per il mancato rispetto delle norme penali di pubblico spettacolo oltre che multati per oltre 5mila euro.