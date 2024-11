A Chiari il tempio crematorio resta in stand-by

Andrea Facchi

Al momento la costruzione del secondo tempio crematorio della provincia di Brescia rimane in stallo, ma la giunta comunale deciderà a breve

1 ' di lettura

Arte funeraria - Foto Pexels

A Chiari c’è una situazione di stallo per quanto riguarda la possibilità di costruire un tempio crematorio sul territorio comunale. Al momento la costruzione del secondo tempio crematorio della provincia di Brescia rimane in stand-by. Come cambiano i funerali: più cremazioni e sale del commiato Le parole del sindaco Sulla questione il sindaco Gabriele Zotti è stato chiaro: «L’Amministrazione, nelle prossime settimane, affronterà la questione relativa al tempio crematorio in Giunta per prendere p