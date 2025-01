A Castelcovati tutto il gusto della sagra con i tradizionali canunsei

È tutto pronto, a Castelcovati, per la 17esima edizione della Sagra di Sant’Antonio, organizzata da Comune e parrocchia con la collaborazione delle associazioni locali e del loro «piccolo esercito» di volontari. Tanti gli appuntamenti previsti in paese dal 5 al 19 gennaio: a farla da padrone, però, saranno come sempre i canunsei, ravioli tipici del paese, da gustare al tendone dello spazio feste dell’oratorio.

Calendario

Due i momenti di preludio della 17esima Sagra: questa domenica, alle 16.30, concerto d’organo in parrocchiale a cura del maestro Francesco Botti. Mercoledì 8, alle 19, inaugurazione della Sagra al centro sportivo con un momento conviviale. Si entra nel vivo due giorni dopo, venerdì 10: a cena canunsei (e altri piatti tipici) in oratorio. Lo stand gastronomico sarà attivo anche il giorno dopo a cena, domenica 12 a pranzo e cena, venerdì 17 e sabato 18 a cena, domenica 19 a pranzo e cena.

Tornando alla serata di venerdì 10 da segnalare, alle 21 all’ex Casa Cadei, l’inaugurazione della mostra fotografica «Cina. Tra il sacro e il profano» organizzata dal circolo fotografico L’Iride.

Passiamo poi a sabato 11: dalle 9.30 open day della biblioteca. In mattinata, all’oratorio, torneo di calcio per bambini. La giornata si chiuderà alle 21 con uno spettacolo di danza al teatro parrocchiale. Giornata intensa quella successiva, domenica 12: dalle 9 alle 18, nel cuore del paese della Bassa bresciana, bancarelle di prodotti enogastronomici e artigianato. La giornata si chiude alle 20.30 con l’esibizione di un quintetto di percussioni nel teatro parrocchiale. Le iniziative legate alla Sagra di Sant’Antonio proseguono mercoledì 15 quando, dalle 20.30, al tendone del centro sportivo, il Comune consegnerà benemerenze civiche e borse di studio.

Festa patronale

Venerdì 17 sarà il giorno della festa patronale: la messa delle 10.30 sarà celebrata alla presenza dei sacerdoti della zona e prevede lo scambio di doni tra parroco e sindaco. Alle 15 spettacolo di magia in oratorio; alle 21, in teatro, commedia dialettale. Sabato 18, a pranzo in oratorio, raduno delle famiglie Cominardi, Mondini, Ranghetti, Libretti e Delpanno. Alle 21, poi, concerto della banda in teatro. Giornata di chiusura domenica 19: alle 15.30 vespri in parrocchiale; a seguire processione con la statua del patrono. Dopo l’ultima cena a base di canunsei in oratorio spazio al gioco «Il cervellone»; a seguire l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi legata alla Sagra.