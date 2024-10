A Castegnato arriva la rassegna Franciacorta in Bianco

Presentata l’iniziativa lattiero casearia prevista in centro: tanti gli appuntamenti da domani a domenica

2 ' di lettura

Ci saranno tanti espositori provenienti da tutta Italia © www.giornaledibrescia.it

Trenta casette di legno come scrigni di sapori e profumi gustosi e ricercati, ma anche tipici e appartenenti alle nostre tradizioni. Questa sarà la nuova edizione di «Franciacorta in Bianco», rassegna lattiero casearia che si terrà a Castegnato da domani a domenica, nella sua nuova veste: in piazza Dante, al centro del paese. Trenta saranno infatti i produttori di formaggi provenienti da tutta Italia che faranno anche degustare le loro prelibatezze, insieme a vini del territorio, distillati e bi