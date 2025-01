A Brixia Forum gatti da tutta Europa per «Cat zone show»

Nel fine settimana Brescia sarà la capitale europea degli amanti dei gatti: Brixia Forum, domani e domenica, ospiterà il «Cat zone show», mostra felina internazionale riconosciuta dall’Anfi, Associazione nazionale felina italiana che è la più grande realtà di questo tipo del nostro Paese riconosciuta anche dal Ministero dell’agricoltura.

Più di 600 gatti di razza, provenienti da tutta Europa, verranno messi in mostra da circa 300 tra espositori ed allevatori: a giudicare i felini ci sarà una giuria internazionale arrivata in Italia appositamente.

«Verranno svolte attività di presentazione delle razze, divulgazione scientifica, presentazione degli sponsor e attività ricreative dedicate ai più piccoli» promettono gli organizzatori dell’evento. «La manifestazione - aggiungono - non è solo un’esposizione di gatti, ma è anche dedicata a tutto quello che riguarda il mondo felino: alimentazione, cibo, accessori, cura e salute e benessere dei gatti».

Il programma

Le due giornate del Brixia Forum saranno intense: si parte domani alle 7.30 con l’entrata in fiera degli animali che saranno visitati da un veterinario. Dopo queste prime operazioni tecniche, alle 9.30, verrà aperta ufficialmente l’esposizione. La mattinata, quindi, sarà dedicata ai Bengal, razza caratterizzata da elegantissime macchie che ricordano quelle di un leopardo, e Certosino, il gatto grigio famoso per la sua tranquillità e riflessività. Nel pomeriggio, poi, «Best in show»; la fiera concluderà alle 18. Per i giudici e gli espositori, però, è in programma una cena di gala ospitata dall’Hotel Master.

La seconda giornata inizierà con le stesse operazioni tecniche della prima; la razza protagonista della seconda giornata sarà Maine Coon, gatto a pelo semilungo originario del nord-est degli Stati Uniti.

I biglietti sono acquistabili anche on line (12 euro l’intero; 9 euro per gli over 70 e i bambini tra 4 e 10 anni; 39 euro il pacchetto 2 interi e due bambini). Per informazioni: www.catzoneshow.it; info@catzoneshow.it.