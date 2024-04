A Brescia spuntano manifesti a favore dei contanti: «Se obbedisci ti spengono con un click!»

«Un invito a pensare. Se obbedisci ti spengono con un click! È questo il futuro se eliminiamo i contanti. Ci avevi pensato?». Questo il messaggio apparso nella mattina di venerdì 26 aprile a Brescia sia per le strade che sui social tramite le condivisioni di alcuni utenti, firmato «Associazione Omnia».

Il manifesto è stato avvistato in via Sant’Eustacchio, via Foro Boario e via Foscolo e ha l’intento – a detta degli autori - di «far ragionare» la popolazione riguardo la diminuzione di contanti in circolazione a discapito di carte di credito, bonifici online e pagamenti telematici. «Un fenomeno già capitato in Canada e in Iran», riportano i cartelloni affissi in città.

L’associazione promotrice del messaggio si era già resa protagonista di dinamiche simili nel 2022, quando tra le vie di Salò e Puegnago apparvero manifesti contro i vaccini. «Ci dicono che il vaccino Covid-19 è sicuro- Solo in Europa risultano 4.279.200 reazioni avverse e 44.348», l’allora messaggio diffuso tra la popolazione, contraddistinto dallo stesso incipit, «un invito a ragionare».