A Brescia si parla di ecologia durante il festival «Una sola Terra»

Oltre cinquanta ospiti, conferenze sulla sostenibilità, escursioni per scoprire la biodiversità in città, spettacoli e mostre: il festival «Una sola Terra», dedicato a ecologia e rispetto del pianeta, riempirà numerosi spazi di Brescia tra venerdì 18 ottobre e domenica 20 ottobre.

Il programma

I luoghi che tra venerdì e domenica saranno interessati dal festival – manifestazione dedicata a temi ambientali che Codice Edizioni organizza dal 2023 con il Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, con il supporto di enti privati e pubblici come A2A, Bper, Ufficio scolastico territoriale e Parlamento Eu, tra gli altri – sono diversi: AmbienteParco, Auditorium Santa Giulia, Cinema Nuovo Eden, Mo.Ca, Museo del Risorgimento, Museo di Scienze Naturali e Pinacoteca Tosio Martinengo.

Ci saranno una mostra dedicata all’artista Katinka Matson, percorsi espositivi didattici, escursioni per ripulire gli ambienti naturali di Brescia (come per esempio il colle Cidneo), uno spettacolo di Roberto Cavallo, visite guidate e swap party. Tutto il programma è disponibile su www.unasolaterra.it.

L’incontro di apertura

Ad aprire le danze ci penserà un incontro per le scuole secondarie di secondo grado (prenotazione obbligatoria all'indirizzo: museo.scienze@comune.brescia.it): «Ecoansia, dalle paure alle azioni concrete» si svolgerà all’auditorium San Barnaba in corso Magenta venerdì alle 10 e il focus sarà sull’ansia data dal cambiamento climatico, ormai studiata anche dalla psicologia accademica.

A parlare a studenti e studentesse saranno la divulgatrice e attivista Sara Segantin e la psicologa Chiara Comerci.

Si parlerà anche dell’iniziativa targata Giornale di Brescia Da Vinci 4.0: i vincitori della scorsa edizione illustreranno i loro progetti.