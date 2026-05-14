A Brescia la base per le truffe ad anziani di Padova e Genova: un fermato

È stata la collaborazione tra le questure di Genova, Padova e Brescia a portare al fermo e alla denuncia di un truffatore campano, trasfertista specializzato nella tecnica del finto carabiniere. L’uomo aveva colpito in Veneto e anche in Liguria e aveva allestito una base operativa in un B&B in città a Brescia.

L'operazione è scattata grazie a una segnalazione della Questura di Genova, che aveva individuato un’autovettura sospetta utilizzata da truffatori che colpiscono con la tecnica del finto carabiniere. Ricevuta l’informazione, gli uomini della Squadra Mobile di Brescia hanno attivato un capillare servizio di osservazione che ha portato all'individuazione del veicolo e del sospettato nel cuore della città.