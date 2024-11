A Brescia i single aumentano e spendono più di chi vive in famiglia

Il gap economico si riscontra praticamente in tutti i settori: per l’abitazione i costi sono del 156% in più rispetto ai nuclei composti da tre persone

3 ' di lettura

I single rappresentano una fetta considerevole e in continua crescita della nostra società - © www.giornaledibrescia.it

C’è chi, come Alberto Sordi, non vuole estranei per casa, c’è chi è rimasto vedovo (anzi, statisticamente più facile che sia una vedova), c’è chi è separato o divorziato. E poi ci sono ovviamente i giovani che provano l’ebbrezza della vita autonoma. Eccoli i single, una categoria che rappresenta una fetta considerevole (e in continua crescita) della nostra società. Fino a qualche decennio fa, la vita da single era percepita come uno stato temporaneo, superabile con il matrimonio o la formazione