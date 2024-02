A Brescia i lavoratori raggiungono la stabilità dopo i 30 anni

I dati sulle retribuzioni confermano le note disparità e per quasi 20mila giovani gli stipendi sono da fame. Sotto i 25 anni, mille euro lordi e contratti precari

Una giovane donna al lavoro - Foto Unsplash

Che l’Italia non sia un Paese per giovani lo dimostra la sua stessa ossatura: le classi dirigenti, la qualità delle politiche per la famiglia, certi pregiudizi immarcescibili nel mondo del lavoro. Ma cosa significa per un ragazzo vivere davvero in una realtà non a propria misura? Più che la (cruda e reale) difficoltà a condurre una vita dignitosa, a paralizzare migliaia di giovani sembra essere soprattutto l’impossibilità – l’incapacità – di poter pensare al futuro, di stabilizzarsi, di sognare.