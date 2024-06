A Brescia c’è un nuovo polmone verde: ecco il Parco della biodiversità

In città c’è un nuovo polmone verde. Nell’ambito della strategia di transizione climatica e del progetto Un filo naturale, il Comune, in collaborazione con molte realtà, ha ridato vita al bosco della Montagnola, creando il Parco della biodiversità. L’idea si è concretizzata grazie alla condivisione con la Sovrintendenza e al supporto del Museo di scienze naturali e delle associazioni naturalistiche della città (Centro studi naturalistici bresciani, Associazione botanica bresciana, Gruppo ricerche Avifauna, Lipu e Amici dei Parchi).

Un simbolo per la città

«È un momento importante per Brescia - sottolinea l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi -. Siamo intervenuti su uno dei simboli della città, dove già nel 1948 ci fu una prima importante opera di forestazione urbana grazie a 1.500 alberi. Adesso abbiamo scelto di lavorare per creare una casa alla biodiversità. Il ringraziamento più grande va a tutti coloro che hanno collaborato: solo così riusciamo a trasmettere valore ai cittadini». Sul Cidneo ci sono 450 specie di piante vascolari, 34 specie di uccelli svernanti, 37 specie di uccelli nidificanti e un insetto endemico: il coleottero «Boldoria Ghidini», scoperto dall’omonimo entomologo nel 1937 nei sotterranei del castello.

Il parco è stato realizzato grazie al Comune e a diverse associazioni del territorio - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La spesa per il progetto è stata di 100mila euro: 60mila dati da Fondazione Cariplo, 20mila dal Parco delle colline e 20mila dalla Loggia. «Le linee guida sono tre - spiega la progettista Elena Stevanato -: il rispetto per l’esistente, perché il parco aveva già una struttura che non doveva essere totalmente modificata; l’alleggerimento dell’area attraverso la pulizia e l’arricchimento grazie a piantumazioni puntuali».

Percorso e punto panoramico

All’interno del parco si snoda un percorso che parte da via Pusterla e si collega con la Strada del soccorso per il castello. Sono tante le specie di alberi che popolano l’area: è presente un punto panoramico contornato da carpini bianchi, ci sono un castagneto e un carpineto, ma forte è anche la presenza di pini neri. Nelle zone più aperte è stato invece dato spazio ai prati, che verranno sfalciati solo due volte l’anno, così da facilitare la diffusione degli impollinatori. Nelle aree di collegamento tra prati e alberi sono state inserite delle pietraie che ricordano il Carso bresciano e all’interno del parco scivola anche un corso d’acqua avvolto da specie vegetali: habitat naturale per invertebrati e anfibi.

«È stato un lavoro trasversale - evidenzia Stefano Armiraglio del Museo di scienze naturali -. Abbiamo cercato di aiutare e assecondare la natura».

Il parco è valorizzato da un percorso espositivo, realizzato in collaborazione con i volontari dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Brescia e quelli del Servizio civile universale 2023/2024, che descrive le caratteristiche della foresta urbana e la sua importanza per il contrasto ai cambiamenti climatici. «Sono felice che anche i non vedenti possano esplorare uno dei polmoni verdi della città: il dialogo con l’Amministrazione è stato fondamentale», precisa Piera Loda della sezione di Brescia dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti.