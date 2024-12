A Brescia apre l'Hotspot Infettivologico per fronteggiare l'inverno

Una nuova risorsa per i cittadini bresciani alle prese con i primi malanni di stagione. Da oggi è attivo l'Hotspot Infettivologico alla postazione di Continuità assistenziale di viale Duca degli Abruzzi 13. L'iniziativa promossa dall'Asst Spedali Civili si inserisce in un progetto più ampio a livello regionale che ha l’obiettivo di migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali.

Un punto di riferimento per le cure primarie

L'Hotspot rappresenta un'importante novità nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale perché offre un punto di riferimento per i cittadini al di fuori degli orari di apertura dei medici di medicina generale. È aperto dalle 20 alle 24 tutti i giorni della settimana e anche dalle 9 alle 13 la domenica mattina: sarà possibile accedere al servizio contattando il numero unico 116117.

Come funziona

Il servizio è completamente gratuito per gli iscritti al Servizio sanitario regionale Lombardia. Dopo la chiamata, i medici di Continuità assistenziale valuteranno la necessità di indirizzare il paziente verso l'Hotspot, dove riceverà le cure appropriate per le sindromi respiratorie, come influenza e Covid-19.

L'obiettivo dell'Hotspot è duplice: da un lato, garantire un'assistenza più rapida e mirata ai cittadini che presentano sintomi influenzali, dall'altro, alleggerire il carico di lavoro dei pronto soccorso, evitando accessi inappropriati per prestazioni non urgenti.