A Brescia 100 Daspo Willy in meno di tre anni: «Funziona e va incentivato»

Il questore Spina: «Interveniamo in tempi molto brevi anche verso persone indagate»

4 ' di lettura

Intervento della polizia in centro dopo una rissa nelle scorse settimane - Foto © www.giornaledibrescia.it

Uno strumento che funziona, che garantisce tempi molto rapidi e che permette poi, in caso di comportamenti ripetuti, un’azione penale più incisiva. Il questore di Brescia, Eugenio Spina, spiega l’utilizzo del Daspo Willy e del Daspo spaccio. «Uno strumento di prevenzione che consente all’autorità tecnica provinciale di pubblica sicurezza, il questore appunto, di vietare l’accesso ai luoghi dove si è commesso un reato per periodi che possono arrivare a tre anni e di farlo in tempi molto rapidi, 1