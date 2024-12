A Botticino slitta nuovamente la riapertura dell’ufficio postale

La causa del protrarsi dei lavori sarebbe dovuta alla carenza dei materiali: riapertura il 6 marzo

Non ha riaperto a luglio come inizialmente comunicato, ma non lo farà neppure con l’inizio del nuovo anno, come detto in un secondo momento. Per rivedere aperti gli sportelli dell’Ufficio Postale di Botticino Sera e l’atm operativo si dovrà attendere il 6 marzo prossimo. Almeno questo è quanto assicura Silvia Mazzoleni, direttrice della filiale di Brescia 1 di Poste Italiane in una missiva inviata al sindaco di Botticino, Paolo Apostoli, in risposta ai solleciti dello stesso. Cosa è successo L’u