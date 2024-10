A Borgo San Giacomo è stata rubata parte del presepe storico

Hanno rubato le statue di Maria, Giuseppe, Gesù Bambino, il bue e l’asinello e due re Magi. A Borgo San Giacomo è sparito parte del presepe storico gestito dagli «Amici del presepio di San Rocco». Ad accorgersi della sparizione sono stati, pochi giorni fa, proprio i volontari che da trent’anni si occupano dell’allestimento. Le sette statue, tutte risalenti ai primi anni del Novecento, sono di proprietà della parrocchia.

La scoperta

«Stavamo traslocando le statue dall’ex asilo, dove la Sacra rappresentazione era esposta in modo fisso da ormai tre anni – spiega il presidente del gruppo Antonio Guadrini ricostruendo gli ultimi giorni –, e dovevamo portarle nei sotterranei di Palazzo della Volta ad Acqualunga. In settimana abbiamo imballato il presepe e giovedì abbiamo iniziato a spostarlo in quella che sarebbe diventata la sua nuova casa. E così – conclude addolorato – abbiamo fatto l’amara scoperta».

L’appello

Un furto che ha colpito al cuore l’intera comunità. Da qui l’appello a chi le ha sottratte: «Chiediamo a chi le ha rubate di restituirle - dicono dal gruppo “Amici del presepio di San Rocco” - altrimenti Borgo non avrà più il suo presepe. Non solo, le statue della Natività sono della parrocchia e noi le avevamo solo in custodia».

Un furto che pare essere non tanto sacrilego, quanto di un appassionato o su commissione. Insieme alle 7 statue, tra l’altro, sono state sottratte due pompe che servivano per il funzionamento delle cascate.

La storia

«La natività ci era stata prestata dalla parrocchia circa trent’anni fa quando iniziammo questa tradizione – continua il presidente del gruppo –. Fu l’allora curato don Marco Lancini ad avere l’idea di affidarci queste bellissime e storiche statue». Il primo presepe venne installato proprio nella chiesa da dove prende il nome il gruppo, quella di San Rocco. La Sacra rappresentazione poi, nel corso degli anni, si spostò: venne installato nel cimitero Napoleonico e successivamente nell’ex asilo in piazza a Borgo San Giacomo.