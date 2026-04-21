«1000 Chitarre in Piazza» 2026: in Loggia torna il concerto dei record

Domenica 26 aprile 2026, in piazza della Loggia torna il palcoscenico collettivo più grande d’Italia per la tredicesima edizione di «1000 Chitarre in Piazza».

L'evento vedrà la partecipazione straordinaria del chitarrista Ricky Portera, autentica icona della musica italiana e storico collaboratore di Lucio Dalla, e punterà i riflettori sulla solidarietà con il sostegno a LILT e Rari come Francy, associazione nata per sostenere la ricerca sulle malattie metaboliche.

Le novità

Numerose le novità tra cui i gazebo della campagna «Io non rischio», dedicata alla diffusione delle buone pratiche di prevenzione. Nei pressi del palco sarà inoltre attivo il Punto Bici BiciCheck di BiciBrescia, con tecnici a disposizione per controlli per chi raggiungerà l’evento in bicicletta. Come da tradizione, anche il trasporto pubblico sarà coinvolto nell’iniziativa. Chi viaggerà portandosi con sè la chitarra, infatti, potrà usufruire del biglietto gratuito. Anche il Coro Loco, progetto corale guidato da Augusta Trebeschi, sarà aperto per tutti coloro che non suonano la chitarra ma desiderano cantare. Nello svolgimento del concerto ci sarà un momento dedicato ai bambini nel quale verrà regalata la merenda con l’obbiettivo di fare avvicinare loro alla musica e alle arti.

Il contest

Il programma si arricchisce anche quest’anno con il concorso «1000 Chitarre Video Contest», che invita il pubblico a realizzare il video ufficiale della manifestazione. In palio un premio di 500 euro, grazie al contributo della Banca Valsabbina. Il regolamento e le modalità di partecipazione sono disponibili online sul sito ufficiale, nella sezione «Concorsi».

Le informazioni e il regolamento sono disponibili su millechitarre.com. Sui canali social dell’evento sono già accessibili i video tutorial per imparare i brani e prepararsi al meglio all’esibizione collettiva.

Il programma

L'appuntamento ha inizio alle 15 con l'accoglienza dei partecipanti e la tradizionale fase di punzonatura e dalla disponibilità di chitarre gratuite per chi non ne avesse una. Il grande concerto collettivo parte ufficialmente alle 17 e prevede l'esecuzione di 17 brani.