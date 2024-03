Zanotti e il Canossa portano animelle e lombata nella seconda puntata di Chef per una notte

«I giovani sono come le materie prime: se li tratti bene, ti daranno molto in cambio». Ma tranquilli, nessuno studente è finito nella padella di Piercarlo Zanotti! Nella seconda puntata di Chef per una notte «School Edition», andata in onda martedì sera su Teletutto, il protagonista delle due ricette proposte dallo chef del Garda Golf di Soiano è stato l’agnello: animelle con carciofi e lombata con baby jam, forniti dal nostro sponsor Iab Roda Carni.

La squadra

Insieme a Piercarlo Zanotti, nell’aula magna di Cast Alimenti, c’erano gli studenti della quarta alberghiero del Cfp Canossa di Brescia, accompagnati dal professor Marco Abbondini. «Per noi è importante collaborare con i giovani – assicura lo chef ai microfoni di Clara Camplani e Davide Briosi –, perché sono il futuro della nostra ristorazione». Uno scambio reciproco, quindi, che i ragazzi del Canossa hanno assaporato fino all’ultimo ingrediente, tra applausi e domande curiose sulle tecniche e sulla materia prima.

Chef per una notte «School edition»: puntata martedì 5 marzo 2024 - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Prima però un veloce aperitivo pre-show con il direttore artistico di Teletutto Maddalena Damini, in compagnia di Andrea Toscani, Andrea Berti delle omonime coltellerie e lo chef Marco Rizzo. La cucina di Cast è poi passata nelle mani di Piercarlo Zanotti e dei suoi due collaboratori d’eccezione, Maroua Dhair e Diego Valetti, scelti tra gli studenti del Canossa per cucinare insieme allo chef.

«La cosa più importante di un piatto per me è il gusto» assicura Zanotti, mentre sbollenta le animelle di agnello in acqua e le taglia a bocconcini, che vengono poi panati da Maroua con farina, uovo e pan grattato. «Utilizzeremo il fondo come salsa – prosegue lo chef, che nel frattempo ha preparato i carciofi in olio cottura, li ha tagliati a spicchi e ripassati nel burro di cacao –. Usiamo questo burro anche per friggere le animelle, perché ha un punto di fumo più alto. È più costoso ma ne serve meno, inoltre non contiene né colesterolo, né lattosio».

Il confronto

Gli studenti prendono appunti, ma sono anche curiosi. «Quanto è richiesta la carne ovina?» chiede Tommaso dalla platea. A rispondere è Eliana Fiori, titolare di Iab Roda Carni: «Tradizionalmente due volte all’anno – specifica –, che sono Pasqua e Natale, però siamo sempre più un territorio multietnico, e c’è anche chi la mangia tutti i giorni». «Quali sono i metodi di cottura più idonei per questa carne?» chiede allora Aiah. «Si possono fare spezzatini o ragù - risponde chef Zanotti -, oppure cuocerla arrosto o alla griglia, oltre che impanata e fritta».

Chef Zanotti e Davide Briosi preparano una ricetta

E l’agnello è fritto pure nella ricetta che lo chef del Garda Golf prepara insieme a Brio, protagonista della nuova divertente rubrica «Questa la so fare anch’io». Il nostro conduttore si è abilmente destreggiato con il coltello per tagliare le costolette, che vengono poi panate con farina, uovo e pane con nocciole tostate. L’insalata baby jam, invece, è cotta in un tegame con sale, pepe e burro di cacao per renderla croccante, e il piatto è completato con una salsa al miele e senape. Dalla Main Kitchen, infine, gli chef di Cast Alimenti Luca Sammarco e Angelo Biscotti hanno mostrato come preparare una salamoia per la carne.

Chef per una notte torna su Teletutto martedì 12 marzo alle 20.30 con gli studenti dell’istituto alberghiero Giacomo Perlasca di Valle Sabbia, ma nel frattempo le puntate già andate in onda si possono rivedere on demand sul sito di Teletutto nella sezione TTplay.