Una giornata di formazione per gli studenti di Chef per una notte con Mori 2A e Cast Alimenti

Una giornata di formazione per premiare gli studenti di Chef per una notte «School edition». Mori 2A e Cast Alimenti ancora una volta faranno squadra per promuovere la cultura dei materiali e delle materie prime. Mercoledì 8 maggio l’aula magna di Cast ospiterà infatti una settantina tra ragazzi e docenti delle scuole alberghiere che hanno partecipato al nostro format: in programma ci sono una serie di interventi e attività dimostrative, con tanto di attestato finale di partecipazione.

Mori 2A

Il focus proposto da Mori 2A sarà molto tecnico e verterà sui materiali. Il Ceo Alvise Mori fornirà dettagli specifici sulle caratteristiche dell’acciaio inossidabile e delle materie plastiche per il mondo Horeca, mentre Aurora Alessia Bosio, responsabile Qhse e Sostenibilità Mori 2A, farà una panoramica generale dei regolamenti europei e dei decreti nazionali da tenere presenti in ambito Moca, acronimo di Materiali e Oggetti destinati al Contatto Alimentare. Infine, a Cristina Domi, responsabile marketing e comunicazione, spetterà il compito di presentare le linee e le peculiarità dei differenti prodotti di Mori 2A.

Cast Alimenti

La parola passerà quindi a Cast Alimenti. Lo chef Andrei Micle ha in serbo una proposta gastronomica salata da declinare in diverse ricette. Spiegherà inoltre agli studenti i sistemi di lavoro e la circolarità in produzione, oltre all’uso di nuove tecnologie in cucina e ai metodi di impiattamento.

Una lezione di Chef per una notte a Cast Alimenti

Una partnership consolidata quella tra Mori 2A e Cast Alimenti, che si pone come obiettivo da diversi anni la formazione e la cultura di prodotto, un binomio risultato vincente. Differenti le attività che in questi anni hanno visto le due realtà intrecciarsi e supportarsi reciprocamente, non solo durante i corsi di alta formazione nella sede dei «mestieri del gusto», ma anche negli eventi proposti dalla realtà industriale bresciana, come le importanti convention che vedono coinvolti vari committenti a livello nazionale e internazionale.