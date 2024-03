Tradizione e innovazione: le parole cardine di Mori 2A e Chef per una notte

Si rinnova la partnership tra Chef per una notte e Mori 2A all’insegna di formazione, qualità, innovazione e sostenibilità. Per il secondo anno consecutivo l’azienda bresciana produttrice di articoli in acciaio inox e materie plastiche per il settore Horeca è sponsor del nostro progetto dedicato al mondo della cucina.

Mori 2A è leader a livello nazionale e tra i pochi a livello europeo nella produzione di Moca (materiali e oggetti destinati al contatto alimentare) e rappresenta nel mondo l’alta qualità e l’eccellenza made in Italy nel settore della ristorazione professionale. L’azienda vanta una storia lunga quasi un secolo, e ha saputo evolversi e innovarsi costantemente, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più differenziato e specializzato.

Tra i vari progetti innovativi spicca Moa Design, il brand dedicato al mondo dell’hôtellerie, del catering e al settore domestico, attraverso un approccio più libero e creativo al product design.

La linea

I prodotti Moa sono pensati per integrare la tradizionale gamma di Mori 2A, facendo di artigianalità, funzionalità, sostenibilità ed estetica gli elementi centrali per valorizzare l’esperienza dell’utente.

Tutto parte dalla «Palestra delle Idee», nel cuore dell’Academy di Mori 2A, dove gli esperti del team di ricerca e sviluppo si dedicano a esplorare soluzioni innovative, sperimentare nuove tecnologie e materiali e dare vita a nuovi concept di prodotto. Una cultura aziendale orientata alla ricerca, all’evoluzione e al miglioramento continuo. In questo ambiente di idee e sperimentazione, il futuro prende forma, aprendo la strada a nuovi prodotti d’avanguardia.

Le scelte

Nel mondo del buffet di Moa Design viene dedicato ampio spazio ad alzatine di varie forme, dimensioni e altezze.

La linea Zeta dà una propria interpretazione a questo tema, caratterizzandosi per una base in acciaio verniciato in due eleganti colorazioni, bianco e nero, con una forma a zig-zag, che ha ispirato il nome stesso della linea. Questo particolare dettaglio della struttura conferisce un tocco di personalità e originalità al prodotto, oltre che a facilitarne l’impugnatura e di conseguenza lo spostamento. Le combinazioni tra i diversi moduli rendono Zeta una linea divertente ed estremamente versatile, tanto da poter essere utilizzata in svariate strutture alberghiere e di ristorazione.

La linea Elements, invece, rappresenta il connubio perfetto tra eleganza e funzionalità. Dalla raffinata lucentezza dell’acciaio inossidabile prendono vita linee armoniche che esprimono un design pulito ed essenziale. La collezione di vassoi Elements si compone di differenti forme e dimensioni, pensate per ottimizzare al meglio ogni spazio: sono perfetti per organizzare banchi pasticceria, bar e gastronomia, ma anche per essere utilizzati come piatti da portata in ristoranti che vogliono dare un tocco di contemporaneità e di classe alle varie preparazioni.