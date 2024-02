L’istituto Olivelli Putelli preparerà un dessert a base di panna e mascarpone

Si chiude in... dolcezza. L’ultima scuola alberghiera della provincia protagonista di questa edizione speciale «Back to School» di Chef per una notte è l’istituto alberghiero Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme. Agli studenti di quinta dell’indirizzo di cucina e pasticceria spetterà infatti il compito di preparare il dessert per la cena finale al Carlo Magno. Non prima però di aver visto all’opera lo chef Massimo Fezzardi del ristorante Esplanade di Desenzano del Garda, protagonista con loro della sesta puntata del nostro format tv, in onda martedì 9 aprile alle 20.30 su Teletutto.

Panna fresca e mascarpone di Centrale del Latte di Brescia, anche quest’anno sponsor di Chef per una notte, saranno gli ingredienti con cui lo chef stellato Michelin creerà le sue ricette nell’aula magna di Cast Alimenti, affiancato dagli studenti Rolando Bosio e Matteo Faustini, che già non stanno più nella pelle dall’emozione.

Gli studenti

Entrambi sono «nipoti d’arte»: il nonno di Rolando aveva un albergo, lo zio di Matteo ha un agriturismo. «Sarà una bellissima esperienza - esordisce il primo, che ha una predilezione per i secondi -, non vedo l’ora di imparare cose nuove». «Ho la passione per la cucina fin da bambino - aggiunge il secondo, che invece preferisce preparare i primi piatti -, e oltre alla scuola, lavoro in cucina con mio zio».

Altrettanto emozionati sono i docenti dell’Olivelli Putelli, che non si sono lasciati scappare l’occasione di far vivere ai loro studenti un’esperienza unica. «Sono molto gasata - assicura la professoressa Monica Corbelli - e faccio il tifo per i miei ragazzi». «Siamo molto contenti di partecipare - aggiunge il suo collega Ivan Dossi -. Per noi è una novità, ma ci ha appassionato tutti, e speriamo di poter dare il nostro contributo. Per la serata finale prepareremo un dolce, ma lascio ai ragazzi il compito di inventarlo».

Non resta quindi che sintonizzarsi sul canale 16, dove dal 27 febbraio Chef per una Notte andrà in onda tutti i martedì alle 20.30. Che la sfida abbia inizio.