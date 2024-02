Chef per una notte, il Cfp Zanardelli scommette su Fatulì camuno e sarde di lago

Martedì 26 marzo toccherà ai ragazzi del Cfp Zanardelli di Clusane dimostrare di che... pasta sono fatti. La quinta puntata di Chef per una Notte edizione «Back to school», in onda alle 20.30 su Teletutto con Clara Camplani e Davide Briosi, vedrà gli studenti della quarta alberghiero destreggiarsi al fianco di chef Piercarlo Zanotti nella preparazione di due ricette a base di pasta fresca, quella del pastificio Avesani, anche quest’anno sponsor della nostra iniziativa.

«Sarà una grande esperienza - si augura Roberto Conigliaro, scelto tra i suoi compagni per affiancare lo chef del Garda Golf di Soiano del Lago -. È un’opportunità non scontata che la scuola ci offre e sono certo che potrò imparare molto». Insieme a lui, dietro i fornelli dell’aula magna di Cast Alimenti, ci sarà anche la sua compagna di classe Ange Morele Kromel, allo stesso modo entusiasta e riconoscente: «Ringrazio la mia scuola per avermi dato questa possibilità, che sono certa sarà molto utile per affacciarmi al mondo del lavoro».

Chef Piercarlo Zanotti con gli studenti del Cfp Zanardelli

Gli altri studenti dello Zanardelli seguiranno la lezione di chef Zanotti dai banchi, ma potranno comunque interagire con domande e commenti, per un confronto aperto e costruttivo. Ad accompagnarli in questa esperienza ci saranno i loro professori, che li aiuteranno anche a preparare la ricetta da presentare alla serata finale, la cena di gala per 150 persone al ristorante Carlo Magno di Collebeato, in programma a primavera.

Il progetto

«Il nostro è un piccolo centro, ma forte - assicura Davide Omodei, docente di cucina -. Stiamo lavorando con i ragazzi per ideare un piatto, partendo da prodotti di stagione e di territorio, come il formaggio Fatulì e le sarde di lago». Ad essere coinvolti nel progetto di Chef per una Notte non saranno solo gli studenti di cucina, ma anche quelli di sala e bar, come specifica il maître Giuseppe Totaro: «Cerchiamo di ricreare un ambiente giusto per la collaborazione tra questi due indirizzi di studio».

Settimana dopo settimana vedremo in onda le scuole alberghiere che hanno aderito alla proposta lanciata dal Giornale di Brescia e da Teletutto, nell’attesa poi che la giuria tecnica possa provare le loro creazioni nella serata di gala di fine aprile.