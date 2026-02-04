Zycus nominata tra i leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® per le sue suite Source-to-Pay
Zycus ha reso noto di essere stata inserita tra i Leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® grazie alle sue suite Source-to-Pay , a riprova della spinta propulsiva dell ꞌ AI agentica e della piattaforma S2P completa dell’azienda, della fiducia e dei risultati presso i clienti.
Secondo Zycus, questo riconoscimento sottolinea gli investimenti continuativi in Merlin Intake , che consente di semplificare lꞌesperienza utente, e in Merlin Agentic AI , per flussi di lavoro come la gestione delle spese marginali tramite negoziazione autonoma.
"Questa collocazione tra i Leader dimostra il nostro impegno verso l’innovazione, l’AI responsabile e il valore cliente", ha dichiarato Aatish Dedhia , fondatore e CEO dell’azienda.
Pooja Newar
Direttore marketing senior
Pooja.newar@zycus.com
