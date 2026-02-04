Giornale di Brescia
Business Wire

Zycus nominata tra i leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® per le sue suite Source-to-Pay

Zycus ha reso noto di essere stata inserita tra i Leader nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® grazie alle sue suite Source-to-Pay , a riprova della spinta propulsiva dellAI agentica e della piattaforma S2P completa dell’azienda, della fiducia e dei risultati presso i clienti.

Secondo Zycus, questo riconoscimento sottolinea gli investimenti continuativi in Merlin Intake , che consente di semplificare lꞌesperienza utente, e in Merlin Agentic AI , per flussi di lavoro come la gestione delle spese marginali tramite negoziazione autonoma.

"Questa collocazione tra i Leader dimostra il nostro impegno verso l’innovazione, l’AI responsabile e il valore cliente", ha dichiarato Aatish Dedhia , fondatore e CEO dell’azienda.

Link per il download della relazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Pooja Newar
Direttore marketing senior
Pooja.newar@zycus.com



