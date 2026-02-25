Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Zuper e Vonage reimmaginano la connettività di rete per i servizi specializzati con la funzione “Qualità su richiesta”

AA

Zuper , il sistema operativo IA per i servizi specializzati, e Vonage , un’impresa Ericsson, hanno siglato un protocollo d’intesa per avviare una collaborazione volta a integrare le API di rete Vonage nella piattaforma Zuper. La collaborazione garantirà a Zuper accesso anticipato alle soluzioni basate sul network Vonage – a partire dalla funzione Quality on Demand (QoD) – grazie alle quali le prestazioni di una rete mobile potranno essere applicate in modo selettivo a supporto dei flussi di lavoro cruciali sul campo, offrendo latenza migliore, maggiore affidabilità ed esperienze di connessione superiori per la forza lavoro mobile.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260225869552/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per la stampa: press@vonage.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario