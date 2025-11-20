ZKB in Svizzera completa la migrazione ISO 20022 utilizzando Smartstream per le riconciliazioni
Smartstream, il fornitore affidabile di soluzioni dati per i principali istituti finanziari e le aziende del settore a livello globale, oggi annuncia che Zürcher Kantonalbank (ZKB), la più grande banca cantonale in Svizzera, ha completato con successo il suo progetto di migrazione ISO 20022 per i messaggi di reportistica, ora attivo con Corona MX, parte della suite di soluzioni Smart Reconciliations.
