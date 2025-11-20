Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

ZKB in Svizzera completa la migrazione ISO 20022 utilizzando Smartstream per le riconciliazioni

AA

Smartstream, il fornitore affidabile di soluzioni dati per i principali istituti finanziari e le aziende del settore a livello globale, oggi annuncia che Zürcher Kantonalbank (ZKB), la più grande banca cantonale in Svizzera, ha completato con successo il suo progetto di migrazione ISO 20022 per i messaggi di reportistica, ora attivo con Corona MX, parte della suite di soluzioni Smart Reconciliations.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Shamira Alidina
Direttore
Dina Communications
shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Responsabile globale del marketing
Smartstream
nathan.gee@smartstream-stp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario