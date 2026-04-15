ZincFive supera il traguardo di 2 GW sottolineando l'adozione commerciale delle batterie al nichel-zinco nei data center

ZincFive ® , il leader mondiale nelle soluzioni di batterie al nichel-zinco (NiZn) per applicazioni di alimentazione immediata, ha superato i 2 gigawatt (GW) di potenza erogata o contrattata a livello globale, rafforzando l'aumento dell'adozione delle batterie al nichel-zinco come alternativa alle tecnologie di batterie tradizionali nelle infrastrutture dei data center.

Questo traguardo riflette la crescente domanda da parte dei clienti di soluzioni che offrano un'elevata densità di potenza, una sicurezza superiore e una sostenibilità a lungo termine senza compromessi. Rispetto ai sistemi al piombo-acido e agli ioni di litio, la composizione chimica brevettata al nichel-zinco di ZincFive offre un ingombro ridotto e garantisce emissioni inferiori durante l'intero ciclo di vita senza il rischio di surriscaldamento incontrollato, rendendola una scelta sempre più strategica per le moderne architetture di alimentazione.

Quello slancio è ulteriormente sostenuto dal portafoglio in espansione di ZincFive. La BC Series, che comprende l' armadio batteria BC 2 AI , è progettato per supportare sia le esigenze di backup tradizionali sia, sempre più spesso, gli ambienti di alimentazione dinamici basati sull'intelligenza artificiale. Allo stesso modo, il NiZn Retrofit Kit , recentemente annunciato, estende questi vantaggi alle infrastrutture esistenti, che consentiranno agli operatori di aggiornare facilmente i sistemi a piombo-acido con armadi batterie con lo stesso ingombro, riducendo i costi, la complessità e i disagi negli ambienti dei data center esistenti.

“Mentre ZincFive continua a crescere, il superamento dei 2 gigawatt riflette sia le prestazioni della nostra tecnologia sia la fiducia che i nostri clienti ripongono in essa”, ha affermato Tod Higinbotham, AD di ZincFive. “Mentre accelera l'adozione a livello globale, stiamo ampliando la nostra attività per soddisfare la domanda, continuando al contempo a sviluppare una tecnologia delle batterie in grado di garantire prestazioni, sicurezza e sostenibilità senza compromessi”.

Per garantire questa crescita, ZincFive continua ad ampliare le sue capacità produttive e operative per soddisfare la crescente domanda a livello mondiale.

La leadership di ZincFive nella tecnologia nichel-zinco è stata ampiamente riconosciuta, come dimostrato, tra gli altri, dalle numerose apparizioni nelle classifiche delle migliori aziende GreenTech americane e mondiali stilate dalla rivista TIME, l’Edison Award per le soluzioni resilienti e sostenibili e il premio "Innovazione dell’anno" assegnato da CleanTech Breakthrough.

Informazioni su ZincFive, Inc.

ZincFive è il leader mondiale nell'innovazione e nella fornitura di batterie al nichel-zinco e nelle soluzioni di alimentazione immediata. Con il supporto di un portafoglio eccezionale di brevetti internazionali, la tecnologia di ZincFive sfrutta The Power of Good Chemistry ® per spingere il mondo verso il futuro. La tecnologia ZincFive si avvale di sicurezza e sostenibilità della chimica del nichel-zinco per offrire un'elevata densità di potenza e prestazioni per applicazioni mission critical. ZincFive è una società privata con sede a Tualatin, in Oregon. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zincfive.com .

ZincFive e The Power of Good Chemistry sono marchi registrati di ZincFive, Inc. e il logo ZincFive è un marchio di ZincFive, Inc.

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