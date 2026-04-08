ZincFive annuncia un kit di ristrutturazione in nichel-zinco per aggiornare l'infrastruttura di accumulo energetico UPS esistente

ZincFive ®, il leader globale nelle soluzioni di batterie al nichel-zinco (NiZn) per applicazioni energetiche immediate, oggi ha annunciato il NiZn Retrofit Kit , un gruppo di continuità (UPS) che garantisce l'alimentazione, progettato per portare i vantaggi della chimica moderna delle batterie ai sistemi di batteria UPS esistenti in ambienti mission-critical.

Il NiZn Retrofit Kit consentirà agli operatori di centri dati e ai fornitori di servizi di sostituire le tradizionali batterie al piombo-acido regolate da valvola (VRLA) con la tecnologia al nichel-zinco ad alte prestazioni e lunga durata di ZincFive senza la necessità di sostituire l'armadio, riprogettare il sistema o interrompere le operazioni.

Mentre aumenta costantemente la richiesta energetica dei centri dati, gli operatori si trovano ad affrontare sempre maggiori pressioni per migliorare l'affidabilità, ridurre i costi del ciclo di vita e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Allo stesso tempo, gran parte della base installata del sistema di accumulo energetico globale UPS rimane limitata dalle tradizionali batterie VRLA, dove l'intera sostituzione del sistema di accumulo introduce costi e complessità notevoli, oltre a rischi operativi.

Mentre le tecnologie al litio-ioni possono essere un'alternativa in nuove installazioni, installarle in ambienti di ristrutturazione rimane problematico a causa di considerazioni infrastrutturali, di sicurezza e conformità. Come risultato, molti operatori rimangono bloccati in cicli di sostituzione delle batterie VRLA a breve durata, solitamente ogni cinque-sette anni.

“Il NiZn Retrofit Kit rappresenta un'importante evoluzione del modo in cui l'industria si avvicina alla modernizzazione dell'infrastruttura energetica”, ha dichiarato Tod Higinbotham, CEO di ZincFive. “Per la prima volta gli operatori hanno a disposizione un percorso pratico per estendere la durata della batteria fino a 15 anni, aggiornandone la sicurezza, la sostenibilità e le prestazioni, il tutto all'interno dell'infrastruttura esistente”.

Progettato per la compatibilità con le comuni architetture UPS trifase e con i formati degli armadi esistenti, il NiZn Retrofit Kit trasformerà il retrofit da un intervento tecnologico personalizzato a un modello di implementazione ripetibile e scalabile. I modelli di sistema ottimizzati per l'installazione semplificheranno l'implementazione, garantendo al contempo prestazioni uniformi tra le varie sedi.

La chimica al nichel-zinco di ZincFive offre un'alternativa di lunga durata alle batterie al piombo-acido senza il rischio di fughe termiche ed evitando molte delle sfide normative associate ai sistemi a base di litio, rendendolo particolarmente adatto ad applicazioni di ristrutturazione in contesti occupati o limitati. Questo approccio estende i cicli di sostituzione e riduce la frequenza della manutenzione, abbassando il costo totale della proprietà, migliorandone al contempo l'affidabilità operativa.

I vantaggi principali del NiZn Retrofit Kit comprendono:

Reale sostituzione istantanea delle batterie VRLA senza modifiche agli armadi o alle infrastrutture

Durata della batteria di 15 anni, con riduzione della frequenza di sostituzione e abbassamento del costo totale della proprietà

Modelli chiavi-in-mano che semplificano l'implementazione e riducono l'installazione e i costi di manutenzione

Un profilo di sicurezza migliorato, senza rischio di fughe termiche

Migliori metriche di sostenibilità, a supporto dei requisiti di rendicontazione aziendale e normativa

Il NiZn Retrofit Kit amplia il potenziale mercato di ZincFive oltre le nuove installazioni (greenfield), nel vasto e crescente ciclo di sostituzione dei sistemi di accumulo energetico UPS esistenti (brownfield), in cui gli operatori sono attivamente alla ricerca di alternative alle batterie al piombo-acido a breve durata.

Informazioni su ZincFive, Inc.

ZincFive è il leader mondiale nell'innovazione e nella fornitura di batterie al nichel-zinco e nelle soluzioni di alimentazione immediata. Con il supporto di un portafoglio eccezionale di brevetti internazionali, la tecnologia di ZincFive sfrutta The Power of Good Chemistry® per spingere il mondo verso il futuro. La tecnologia ZincFive si avvale di sicurezza e sostenibilità della chimica del nichel-zinco per offrire un'elevata densità di potenza e prestazioni per applicazioni mission critical. ZincFive è una società privata con sede a Tualatin, in Oregon. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zincfive.com .

ZincFive e The Power of Good Chemistry sono marchi registrati di ZincFive, Inc. e il logo ZincFive è un marchio di ZincFive, Inc.

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