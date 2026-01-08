Giornale di Brescia
Business Wire

Zilch acquisirà Fjord Bank per dare il via all'espansione in Europa

Zilch, la piattaforma per pagamenti dei consumatori che alimenta il futuro del commercio, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione di AB Fjord Bank, una banca con sede in Lituania con un patrimonio totale di circa 120 milioni di dollari, autorizzata e regolamentata dalla Banca della Lituania e dalla Banca centrale europea.

L'acquisizione rappresenterà un importante traguardo strategico per Zilch, che otterrà una licenza bancaria in Europa per consentire il lancio accelerato della propria offerta in Europa.

