Business Wire

ZIIHERA più TEVIMBRA e chemioterapia: un nuovo potenziale standard terapeutico di prima linea nel GEA avanzato HER2+

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda oncologica globale, oggi ha annunciato i risultati completi dello studio di fase 3 HERIZON-GEA-01 volto a valutare ZIIHERA ® (zanidatamab), un anticorpo bispecifico mirato a HER2, in combinazione con chemioterapia, con e senza l'inibitore di PD-1 TEVIMBRA ® (tislelizumab), come trattamento di prima linea nell'adenocarcinoma gastroesofageo (GEA) localmente avanzato o metastatico con espressione di HER2 (HER2+).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

Contatto per i media
Kyle Blankenship
+1 667-351-5176
media@beonemed.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

