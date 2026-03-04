Giornale di Brescia
ZAPI GROUP presenterà le nuove soluzioni di elettrificazione a ConExpo/AGG 2026

ZAPI GROUP , leader globale nell'ambito dell'elettrificazione, presenterà nuove capacità delle soluzioni nell'ambito dell'elettrificazione industriale dei veicoli in occasione di ConExpo/AGG , che si terrà a Las Vegas dal 3 al 7 marzo.

Con l'evoluzione delle attrezzature edili elettrificate per includere applicazioni più ampie e complesse, il gruppo ha sviluppato nuovi convertitori CC/CC, invertitori, motori elettrici e caricabatterie integrati più potenti in risposta a tali requisiti di prestazioni, integrando ulteriori funzioni di utilità in un formato compatto. Le soluzioni presentate includono:

Per le applicazioni di forza motrice, un inverter ad alta tensione di terza generazione (ACH3) con software di controllo personalizzabile per prestazioni migliorate e una soluzione con motore elettrico a magneti permanenti (IMI) con inverter elettronico di potenza integrato con raffreddamento a liquido.

