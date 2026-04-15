Zaheer Ebtikar entra a far parte di Plasma in qualità di Chief Strategy Officer, per rafforzare la leadership in vista del lancio di Plasma One

Plasma , l'azienda alla base della prima neobanca basata su stablecoin e dell'infrastruttura che la supporta, ha annunciato la nomina di Zaheer Ebtikar in qualità di Chief Strategy Officer. La nomina ribadisce l'impegno di Plasma per rendere le stablecoin una soluzione pratica per l'uso quotidiano in tutto il mondo, iniziando con il lancio della sua neobanca basata su stablecoin, Plasma One .

Ebtikar vanta più di otto anni al centro dei mercati delle criptovalute, unendo una visione macroeconomica a solide relazioni a tutti i livelli dell'ecosistema: istituzionale, di trading e infrastrutturale. In qualità di fondatore e Chief Investment Officer di Split Capital, ha creato uno dei più importanti hedge fund nel settore delle criptovalute.

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Kishan Naran - kishan.naran@wachsman.com





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