Yubico presenta "YubiNation Partners": una nuova era di partnership del canale globale per la sicurezza delle identità digitali nell'era dell'AI

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), moderna azienda di cibersicurezza e di creazione delle passkey più sicure, oggi annuncia il lancio di YubiNation Partners, il nuovo programma del canale globale progettato per riunire una community di esperti della sicurezza. In un contesto di crescenti minacce informatiche basate sull'AI, il programma consente ai partner di assumere il ruolo di consulenti di fiducia e di contribuire a creare un mondo digitale più sicuro per i clienti, in cui le identità sono private e protette.

Con il costo medio delle violazioni della sicurezza aziendale attestato sui 4,4 milioni di dollari USA*, e con il phishing che si conferma come principale vettore di attacco, il settore non può più affidarsi alle sole password.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

