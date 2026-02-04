Giornale di Brescia
Business Wire

Yubico annuncia un ROI del 265% e una riduzione del 99,99% del rischio di esposizione a costi derivanti da violazioni indirizzabili, secondo lo studio Total Economic Impact

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), moderna azienda di cybersecurity, nonché creatrice delle passkey più sicure, oggi ha annunciato i risultati di Total Economic Impact™ (TEI) of Yubico YubiKeys, uno studio commissionato, condotto da Forrester Consulting. Lo studio, che consiste in interviste con aziende globali con oltre 5.000 dipendenti, ha rivelato che una organizzazione composita basata su clienti intervistati ha ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) del 265% e un valore attuale netto (VAN) di 5,3 milioni di dollari in tre anni, sostituendo una tradizionale autenticazione a più fattori (MFA) e codici OTP con YubiKeys resistenti al phishing.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Yubico Communications Team
press@yubico.com



