YolTech Therapeutics annuncia i dati intermedi positivi di YOLT-202 per il trattamento della carenza di alfa-1 antitripsina

YolTech Therapeutics , azienda biotecnologica di fase clinica avanzata che sviluppa terapie di editing genetico in vivo, oggi ha annunciato dati intermedi positivi provenienti da un investigator-initiated trial (IIT, studio clinico avviato dallo sperimentatore) con YOLT-202, la terapia sperimentale in vivo di editing genetico della Società, per il trattamento della carenza di alfa-1 antitripsina (AATD) che ha dimostrato sicurezza e tollerabilità positive, oltre ad aumenti significativi nei livelli di AAT nei pazienti esaminati, trattati con dosaggi da 35 mg e 45 mg.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

