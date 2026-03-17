Yolanthe Cabau riconosciuta con un Premio alla carriera per la sua lotta globale contro lo sfruttamento sessuale dei minori

Durante la Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle Donne, attrice, imprenditrice e filantropa, Yolanthe Cabau, ha ricevuto il Premio alla carriera dalla New York City Bar Association a riconoscimento del suo impegno nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori.

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Yolanthe Cabau, Founder, Free A Girl

Svoltasi a New York, la serata di premiazione ha evidenziato l'importanza della sicurezza entro il sistema giuridico, riconoscendo che i proteggere i bambini vulnerabili richiede anche la protezione delle persone che lavorano in prima linea per creare il cambiamento.

Da fondatrice dell’ONG Free a Girl, fondazione dedicata alla lotta contro il traffico sessuale di minori, il Premio alla carriera riconosce i diciotto anni di impegno della Cabau per salvare i minori dallo sfruttamento sessuale in tutto il mondo e nel sostenerli nel loro percorso verso la giustizia, il recupero e l’emancipazione. Free a Girl è un’organizzazione guidata da donne che opera per combattere lo sfruttamento sessuale dei minori attraverso missioni di salvataggio sotto copertura, che contribuiscono anche all’identificazione e all’arresto dei responsabili.

Cabau rimane attivamente coinvolta nel lavoro dell'organizzazione e partecipa regolarmente a operazioni di salvataggio sotto copertura con i loro team e partner investigativi in tutto il mondo. Il suo lavoro in Nepal è stato documentato nella sua serie di reality su Netflix YOLANTHE, che segue la sua vita e la sua missione. La prima stagione è stata trasmessa nell'estate del 2025, mentre una seconda stagione è attualmente in produzione.

Yolanthe Cabau, Fondatrice di Free a Girl, ha commentato:

“Non sono sola a ricevere questo riconoscimento dalla New York City Bar Association, che accetto per conto di ogni coraggiosa sopravvissuta e membro del nostro team. Porre fine a questa ingiustizia richiede uno sforzo comune sia a livello locale che globale per sensibilizzare le persone, garantire la giustizia e proteggere i minori, e continuiamo a impegnarci per promuovere questo cambiamento”.

Lo sfruttamento sessuale minorile è una grave violazione dei diritti umani. Secondo stime recenti, sono centinaia di milioni i minori in tutto il mondo vittime di sfruttamento e abusi a sfondo sessuale, mentre solo l'1% dei casi viene punito con la detenzione.

Yolanthe Cabau, ha inoltre aggiunto:

“Le nostre operazioni sotto copertura sono esattamente la prova dell'urgenza e della necessità del nostro lavoro. Free a Girl combatte uno dei crimini più odiosi al mondo. Insieme, con il nostro team, i nostri partner sul campo, le forze dell'ordine, i donatori e gli ambasciatori della nostra fondazione, stiamo promuovendo la responsabilità e l'azione incentrata sulle sopravvissute per porre fine a questa emergenza globale, aiutando le vittime sopravvissute ad accedere alla giustizia, all'assistenza post-abusi e all'emancipazione delle sopravvissute. Questo è solo l'inizio del nostro lavoro”.

Fondata nel 2008, Free a Girl ha la chiara missione di salvare bambini e ragazzi dallo sfruttamento sessuale e offrire loro un luogo sicuro nel quale rifugiarsi. Free a Girl conduce missioni sotto copertura attraverso i suoi team e partner, supportando le indagini della polizia lavorando attivamente per arrestare i criminali responsabili di reati di sfruttamento minorile a sfondo sessuale, compresi quelli coinvolti nel turismo dello sfruttamento sessuale. Ad oggi, l'organizzazione ha salvato oltre 9.000 minori in tutto il mondo.

Una volta messi in salvo, Free a Girl supporta le ragazze nel processo di riabilitazione, guarigione ed emancipazione. Nel 2017, ha lanciato la sua School for Justice, offrendo alle sopravvissute l'opportunità di ricostruire le proprie vite e contribuire a un futuro più sicuro per gli altri. Le ragazze diplomate hanno continuato gli studi fino a diventare avvocati, giornaliste, assistenti sociali e attiviste, utilizzando le proprie esperienze per promuovere cambiamenti sistematici.

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