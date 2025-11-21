Giornale di Brescia
Yagi & Co., Ltd. per la prima volta espone all'ISPO Monaco 2025, la più grande fiera mondiale di articoli sportivi, con sede in Germania

Yagi & Co., Ltd. (TOKYO:7460) ( https://www.yaginet.co.jp/en/index.html ) sarà presente per la prima volta alla fiera ISPO Munich, che si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, per la durata di tre giorni, da domenica 30 novembre a martedì 2 dicembre di quest'anno.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251119170666/it/

Since ancient times, the lava rock formed beneath Mt. Fuji has been carefully protected from changes in surface temperature and weathering. LAVATECH is made by weaving this high-quality underground lava rock. We have achieved a high far-infrared effect by using a special technology to finely crush the lava rock that lies underground at Mt. Fuji for weaving into fibers. This brand of materials enables the creation of new products that address a wide range of health issues in areas such as sleep, beauty and sports through their blood circulation-promoting effects.

Informazioni su ISPO

Con sede in Germania, è una delle più grandi fiere al mondo specializzata in articoli sportivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per richieste relative ai dettagli della mostra
Contatto: Katsuhiro Fukutani
Sezione 452, Fourth Business Division Apparel Part1 Sede centrale
E-mail: fukutanik@yaginet.jp

Per domande relative al presente comunicato:
Corporate Management/IR Group, Corporate Planning Department Yagi & Co., Ltd.
Relazioni pubbliche: Motoki Kinebuchi E-mail: kinebuchim@yaginet.jp



