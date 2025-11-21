Yagi & Co., Ltd. per la prima volta espone all'ISPO Monaco 2025, la più grande fiera mondiale di articoli sportivi, con sede in Germania

Yagi & Co., Ltd. (TOKYO:7460) ( https://www.yaginet.co.jp/en/index.html ) sarà presente per la prima volta alla fiera ISPO Munich, che si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, per la durata di tre giorni, da domenica 30 novembre a martedì 2 dicembre di quest'anno.

Since ancient times, the lava rock formed beneath Mt. Fuji has been carefully protected from changes in surface temperature and weathering. LAVATECH is made by weaving this high-quality underground lava rock. We have achieved a high far-infrared effect by using a special technology to finely crush the lava rock that lies underground at Mt. Fuji for weaving into fibers. This brand of materials enables the creation of new products that address a wide range of health issues in areas such as sleep, beauty and sports through their blood circulation-promoting effects.

Informazioni su ISPO

Con sede in Germania, è una delle più grandi fiere al mondo specializzata in articoli sportivi.

