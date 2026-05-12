Xylem pubblica il Rapporto sulla sostenibilità 2025

Con l'intensificarsi delle sfide idriche globali, la gestione idrica efficiente e resiliente è oggi più importante che mai. Xylem (NYSE: XYL), un leader nelle soluzioni idriche globali, ha pubblicato il suo Rapporto sulla sostenibilità 2025, dimostrando come l'innovazione che parte dal cliente stia trasformando gli impegni di sostenibilità in risultati concreti delle prestazioni per le comunità e l'ambiente.
Punti salienti delle prestazioni
- 20 milioni di persone raggiunte con accesso all'acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e all'igiene dal 2019
- Una riduzione del 15% del tasso di incidenti fino allo 0,44
- Una partecipazione dei dipendenti volontari pari all'81% nel 2025, un aumento rispetto al 76% nel 2023
- Una riduzione del 16% delle emissioni di gas effetto serra Scope 1 e 2 (basate sul mercato) rispetto al 2023, procedendo verso l'obiettivo di una riduzione del 42% entro il 2030
- Un miglioramento del 15% nell'efficienza idrica rispetto al 2023, procedendo verso l'obiettivo di una riduzione del 30% entro il 2030
- Xylem è riconosciuta a livello globale per la sostenibilità , guadagnandosi un posto nella classifica CDP Climate Change A List di TIME, che la riconosce come una delle 10 Società campioni di sostenibilità più influenti nel 2026 e piazzandosi al 41esimo posto nella classifica delle 100 Aziende più sostenibili al mondo nel 2026 di Corporate Knights.
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