Xylem pubblica il Rapporto sulla sostenibilità 2025

Con l'intensificarsi delle sfide idriche globali, la gestione idrica efficiente e resiliente è oggi più importante che mai. Xylem (NYSE: XYL), un leader nelle soluzioni idriche globali, ha pubblicato il suo Rapporto sulla sostenibilità 2025, dimostrando come l'innovazione che parte dal cliente stia trasformando gli impegni di sostenibilità in risultati concreti delle prestazioni per le comunità e l'ambiente.