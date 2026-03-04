Xsolla SDK ora è disponibile per gli sviluppatori di giochi a livello globale

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri giochi, oggi ha annunciato la disponibilità di Xsolla SDK, un kit di sviluppo software unificato, utilizzabile su qualsiasi piattaforma, che consolida gli strumenti di monetizzazione dell'azienda su PC, dispositivi mobili e web in un'unico download. Lanciato al GDC Festival of Games 2026, Xsolla SDK introduce Pagamenti integrati, Login, Catalogo e integrazione Offerwall per sviluppatori, permettendo loro di configurare i loro prezzi e inventario una volta e distribuirli in tutte le piattaforme supportate senza necessità di riconfigurazione.

Xsolla sta realizzando tutti gli elementi necessari per aiutare gli sviluppatori a monetizzare il cross-platform con la base tecnica migliore del settore, collaudata sul campo e messa a punto specificamente per i giochi. Xsolla SDK si avvale di vent'anni di sviluppo di strumenti di pagamento e monetizzazione realizzati appositamente per gli sviluppatori di giochi, di elaborazione di pagamenti per oltre 10 miliardi di dollari e della stessa infrastruttura dei pagamenti scelta da più del 60% dei primi 100 giochi più redditizi al mondo. Questa profondità di esperienza, che comprende migliaia di titoli, ambienti normativi e cambiamenti di piattaforme, ora è accessibile agli sviluppatori di ogni dimensione grazie a un'unica integrazione.

"Gli sviluppatori di giochi hanno bisogno di strumenti che funzionino perfettamente su ogni piattaforma senza aggiungere complessità", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Xsolla ha una lunga storia di risoluzione dei problemi più complessi nel commercio dei videogiochi, su tutte le piattaforme, regioni e modelli commerciali. Gli sviluppatori di giochi possono fidarsi di Xsolla SDK perché è realizzato su un'infrastruttura comprovata, già utilizzata con alcuni dei giochi più diffusi al mondo. A prescindere da dove sviluppino i loro giochi, gli sviluppatori ora hanno accesso agli stessi potenti strumenti di monetizzazione che snelliscono i ricavi e semplificano l'integrazione dei pagamenti".

I vantaggi di Xsolla SDK:

Lancio in modalità cross-platform con un'unica integrazione: Distribuzione su iOS, Android, PC e il web, compresa l'assistenza per la distribuzione fuori negozio

Distribuzione su iOS, Android, PC e il web, compresa l'assistenza per la distribuzione fuori negozio Monetizzazione di ogni giocatore: Attivazione di Offerwall per generare ricavi incrementali da utenti non paganti attraverso attività remunerate sponsorizzate dagli inserzionisti senza costi iniziali

Attivazione di Offerwall per generare ricavi incrementali da utenti non paganti attraverso attività remunerate sponsorizzate dagli inserzionisti senza costi iniziali Unione delle operazioni commerciali: Gestione di un unico catalogo e inventario condiviso tra acquisti in-app, bundle, abbonamenti, Offerwall e Web Shop senza riconfigurare tra canali

Gestione di un unico catalogo e inventario condiviso tra acquisti in-app, bundle, abbonamenti, Offerwall e Web Shop senza riconfigurare tra canali Proprietà e controllo totali: Definizione dei prezzi, gestione delle offerte e mantenimento dei rapporti diretti con i giocatori

Definizione dei prezzi, gestione delle offerte e mantenimento dei rapporti diretti con i giocatori Connessione dell'identità dei giocatori su più piattaforme: Mantenimento di un profilo unico del giocatore e dell'inventario tra vari dispositivi per ridurre il tasso di abbandono dovuto a esperienze frammentate

Mantenimento di un profilo unico del giocatore e dell'inventario tra vari dispositivi per ridurre il tasso di abbandono dovuto a esperienze frammentate Integrazione diretta nel proprio motore: Utilizzo di SDK drop-in per Unity, Unreal Engine e Cocos Creator per accelerare il time-to-market

Utilizzo di SDK drop-in per Unity, Unreal Engine e Cocos Creator per accelerare il time-to-market Espansione globale con pagamenti localizzati: Offerta di oltre 1.000 metodi di pagamento in più di 200 regioni e in più di 130 valute, con Xsolla che gestisce gli aspetti fiscali, antifrode e conformità come Merchant of Record

Xsolla SDK e integrated Offerwall sono attualmente disponibili per gli sviluppatori di tutte le dimensioni.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com .

