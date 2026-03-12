Xsolla pubblica un nuovo rapporto sul settore, identificando le più grandi opportunità per il futuro dei videogiochi per gli sviluppatori

Xsolla, azienda leader globale nel commercio dei videogiochi, oggi ha rilasciato l'ultima edizione di The Xsolla Report, programmato per coincidere con le attivazioni e le collaborazioni di questa settimana a San Francisco. Questa edizione contiene informazioni dalla collaborazione con migliaia di studi per mappare dove stanno emergendo le opportunità più grandi nel settore.

L'industria dei videogiochi rimane straordinariamente vivace, e il manuale del successo sta cambiando. Gli studi che stanno adattando le loro strategie commerciali, adattando il commercio diretto ai giocatori, ampliandosi in mercati globali ad alta crescita, e utilizzando l'intelligenza artificiale per potenziare le operazioni stanno trainando e creando attività progettate per prosperare per anni a venire.

"L'economia dello sviluppo dei videogiochi è cambiata e continuerà ad evolversi in futuro. I budget si sono ampliati, i costi dell'acquisizione dei giocatori sono aumentati e i tradizionali modelli di pubblicazione sono sotto una pressione sempre maggiore", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Abbiamo raggiunto un punto di svolta, dove le vecchie convinzioni non valgono più, e i leader che riconoscono in tempo questo cambiamento cattureranno un enorme vantaggio".

"La conversazione sul direct-to-consumer nel gaming è fondamentalmente cambiata, uscendo da numerosi cambiamenti normativi", ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita in Xsolla. "Ciò che è iniziato come un gioco di diversificazione tattica dei ricavi è diventato un imperativo strategico per far sì che gli studi crescano e prosperino nel futuro dei giochi con servizio live“.

Punti salienti emersi da The Xsolla Report:

Le principali aziende di videogiochi stanno già generando il 15–45% dei ricavi totali attraverso i negozi online D2C, rendendo utili fino al 25% in più per transazione rispetto agli acquisti effettuati sulle piattaforme

I mercati a crescita elevata, come la Turchia (13% CAGR), l'India (11%) e il Sudest asiatico (6%) rappresentano le opportunità di espansione più entusiasmanti del settore fino al 2029

L'intelligenza artificiale sta portando vantaggi operativi concreti, comprimendo di circa il 20% i tempi di sviluppo e riducendo i costi di supporto di circa il 40%

I giocatori "onnivori di piattaforme" che giocano su console, PC e cellulari ora rappresentano il 43% dei giocatori statunitensi, un aumento rispetto al 30%, creando nuovi percorsi per consentire agli studi di raggiungere i giocatori ovunque essi si trovino

I titoli con modelli di servizio live sostenibili continuano a crescere, con PUBG: Battlegrounds raggiunge circa 75 milioni di utenti Steam e Roblox su Xbox arriva fino a quasi 30 milioni di proprietari

La sentenza del tribunale statunitense dell'aprile 2025 che consente il collegamento in-app a offerte esterne ha aperto la porta agli sviluppatori, consentendo loro di coinvolgere i giocatori su vari canali come mai prima

Il rapporto definisce inoltre un chiaro programma di ciò che i leader dovrebbero priorizzare in seguito: costruzione modulare e cicli di sviluppo più rapidi, investire in infrastruttura di proprietà per il pubblico e trasformare la conformità in un vantaggio competitivo mentre si aprono i mercati globali.

"Stiamo entrando in un periodo in cui gli studi dotati di una solida infrastruttura commerciale di base supereranno quelli che puntano solo su una creatività superiore", ha aggiunto Egenes. "D2C sta diventando un requisito essenziale per i giochi live-service ambiziosi, e gli studi che approfittano di questo momento strategico saranno quelli che definiscono il futuro del successo dei videogiochi mobili".

