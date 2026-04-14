Xsolla porta accessibilità, impatto sociale e licenze di proprietà intellettuale nel settore dell'intrattenimento con Xsolla Agency al London Games Festival 2026

Xsolla, un'azienda commerciale mondiale di videogiochi, oggi ha annunciato la sua presenza al London Games Festival 2026 (13-19 aprile), con attività che comprendono l'accessibilità al gaming, l'impatto sociale e le licenze di proprietà intellettuale nel settore dell'intrattenimento in vari eventi nel corso della settimana.

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Graphic: Xsolla

"Il London Games Festival è una delle settimane più importanti nel calendario globale del gaming nel Regno Unito, e quest'anno Xsolla si presenta nelle aree di maggiore importanza per il futuro di questo settore", ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer di Xsolla. "Dal rendere i videogiochi accessibili a tutti attraverso il nostro impegno con Stevenage FC e SpecialEffect, all'esplorare il modo in cui i videogiochi promuovono il cambiamento positivo al Summit Games for Change, al connettere gli sviluppatori con la proprietà intellettuale di valore basata sull'intrattenimento attraverso Xsolla Agency, questo è ciò che succede quando una società commerciale crea tutto per il settore, non solo la transazione".

Stevenage FC e SpecialEffect: accessibilità in azione

La campagna di beneficenza di Xsolla con Stevenage FC e l'ente benefico britannico SpecialEffect, annunciata in marzo, continua ad accelerare lo slancio con l'avvicinarsi del Festival. Grazie alla collaborazione, Xsolla ha donato l'uniforme per l'incontro tra Stevenage FC e Blackpool che si è svolto il lunedì di Pasqua, 6 aprile, con SpecialEffect come marchio principale sull'uniforme. Le vendite delle magliette, i cui ricavi sono stati eguagliati da Xsolla, serviranno a finanziare fino a 50 postazioni di gaming per giocatori disabili, consegnati dal team di valutazione specialistica di SpecialEffect. La campagna rafforza l'impegno di Xsolla a rendere i giochi accessibili perché tutti possano divertirsi.

Per maggiori in formazioni sulla campagna di beneficenza, visitare: https://xsolla.pro/charity-campaign .

Il Games for Change London Summit: va in scena l'impatto sul mondo reale

La collaborazione sarà al centro dell'attenzione durante il primo Games for Change London Summit di mercoledì 15 aprile, al Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge. Stuart Dinsey, Presidente di Curve Games nonché membro del CdA di Stevenage FC, e Liam Lawler, Partnerships Manager per SpecialEffect, appariranno con Berkley Egenes di Xsolla in una discussione informale dal titolo "The Beautiful Games: How Two Playful Communities Teamed Up for Real-World Impact" (I bei giochi: come due giocose comunità si sono unite per creare un impatto sul mondo reale), esplorando come la fusione delle comunità del calcio e dei videogiochi stia guidando il cambiamento positivo per i giocatori con disabilità.

Il Games for Change London Summit segna la prima edizione britannica del programma di fama internazionale Games for Change, che da oltre 20 anni sostiene il potenziale dei giochi e dei media immersivi nella promozione dell'impatto sociale, culturale ed educativo. Il Summit di un giorno, curato da George Osborn, Editor di Video Games Industry Memo, riunisce creatori di videogiochi, educatori, ricercatori, finanziatori e innovatori sociali da tutto il Regno Unito, dall'Europa e dal resto del mondo per esplorare il modo in cui i giochi creano il cambiamento positivo. Tra i relatori figurano rappresentanti di Roblox, LEGO, Supercell, UNICEF, Ubisoft, Jagex, Tencent e altre aziende.

Per maggiori informazioni sul Games for Change London Summit, visitare: https://games.london/g4clondon/

Xsolla Agency al Games Meets Music: The B-Side: licenze di proprietà intellettuale nel settore dell'intrattenimento per sviluppatori di giochi

Giovedì 16 aprile a 21Soho a Londra, Egenes apparirà al Games Meets Music The B-Side, un evento commerciale mondiale che raduna leader dalle industrie della musica e dell'intrattenimento, durante il quale Egenes spiegherà come Xsolla Agency, il servizio completo dell'azienda lanciato nel marzo 2026, connette gli sviluppatori di videogiochi con la proprietà intellettuale premium basata sull'intrattenimento. Xsolla Agency semplifica l'accesso alle licenze di intrattenimento grazie a trattative guidate da esperti e rapporti consolidati nel settore, offrendo offrendo soluzioni convenienti e orientate alla monetizzazione, strutturate per massimizzare il ritorno sull'investimento. Le collaborazioni strategiche di IP aumentano la visibilità, riducono i costi di acquisizione di utenti e promuovono maggiore spesa dei giocatori attraverso eventi di impatto LiveOps e campagne promozionali.

Il servizio si basa sulla stessa infrastruttura commerciale globale che alimenta oltre 1.500 sviluppatori di videogiochi in più di 200 aree geografiche, compresi pagamenti globali con più di 1.000 metodi di pagamento, distribuzione e accesso alla piattaforma e strumenti incentrati sul creatore per dati, prevenzione delle frodi e supporto per la conformità. I servizi operativi ora sono accessibili anche a registi e musicisti, dando ai creatori di tutta l'industria dell'intrattenimento una portata globale, l'accesso a diversi tipi di pubblico e una monetizzazione sostenibile senza la necessità di creare complesse infrastrutture all'interno dell'azienda.

Games Meets Music: The B-Side, che torna dopo il successo del debutto, affronta l'intersezione di musica e videogiochi, dalle licenze di sincronizzazione lente e costose ai ricavi non sfruttati derivanti dalla musica nei videogiochi. L'evento vede la presenza di rappresentanti di PRS for Music, Warner Music Group, King, Ubisoft, Hospital Records, Rare e altri.

Per maggiori informazioni su Xsolla Agency, visitare: https://xsolla.pro/agency

Per saperne di più sulla presenza di Xsolla a diversi eventi al London Games Festival, visitare: https://xsolla.pro/LondonGamesFestival

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com

Informazioni su Games for Change

Fin dal 2004, Games for Change (G4C) ha consentito ai giocatori e innovatori di videogiochi di promuovere un cambiamento concreto, utilizzando giochi e media immersivi per aiutare le persone a imparare, a migliorare le proprie comunità e a rendere il mondo un posto migliore. G4C collabora con aziende tecnologiche e di gaming, no-profit, fondazioni e agenzie governative per gestire eventi di spicco, sale da gioco pubbliche, sfide di progettazione e programmi per giovani. Per saperne di più, visitare gamesforchange.org

Informazioni su SpecialEffect

L'ente di beneficenza britannico SpecialEffect rimette il divertimento e l'inclusione nelle vite delle persone con disabilità fisiche aiutandoli a giocare ai videogiochi. Il loro team specializzato di valutazione adatta o modifica la tecnologia per creare e prestare postazioni di controllo per i videogiochi davvero personalizzate, permettendo alle persone di ogni età di giocare ai giochi che amano al meglio delle loro capacità. Tutto il nostro supporto è assolutamente gratuito. Per maggiori informazioni, visitare specialeffect.org.uk

Informazioni su Stevenage FC

Fondato nel 1976, lo Stevenage Football Club, è una società calcistica professionale con sede nell'Hertfordshire, Inghilterra. La squadra attualmente compete nella EFL League One. Lo Stevenage FC ha una storia ricca di successi sul campo e fuori, ed è noto per il forte impegno sociale e l'appassionata tifoseria. stevenagefc.com

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Contatti per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente, Relazioni pubbliche globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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