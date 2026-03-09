Xsolla festeggia la Giornata internazionale della donna puntando i riflettori sulle donne nel settore dei videogiochi e promuovendo la propria visione riguardo alla leadership femminile

Xsolla, un'azienda commerciale globale nel settore dei videogame che aiuta gli sviluppatori a lanciare, sviluppare e monetizzare i propri giochi, ha ribadito oggi il proprio continuo impegno a sostegno delle donne nell'ecosistema globale del gaming attraverso iniziative comunitarie selezionate, eventi di settore e piattaforme curate di leadership in mercati chiave per la crescita, tra cui Turchia, Dubai e Cipro.

Con l'espansione del settore dei videogiochi all'interno di mercati emergenti e a forte crescita, Xsolla si impegna a motivare gli sviluppatori a livello globale, inclusa la promozione di un ecosistema più inclusivo che offre a fondatrici, leader di studio, editrici e imprenditrici un maggiore accesso a visibilità, reti e opportunità.

Tramite una serie di incontri di settore mirati e di discussioni guidate dalla community, Xsolla ha sostenuto attivamente conversazioni in merito alla leadership femminile nel settore del gaming. Di recente, Xsolla ha ospitato un evento dedicato a Dubai che ha riunito donne fondatrici e leader senior dal Medio Oriente e dai mercati vicini. Con la rapida espansione del mercato dei videogiochi nell'area MENA e un fatturato previsto di 9,57 miliardi di dollari entro il 2030, l'evento ha offerto una piattaforma per il dialogo aperto, la condivisione di conoscenze e il confronto sullo sviluppo degli studi per una crescita regionale e globale.

Nel 2025, Xsolla ha contribuito all'organizzazione della conferenza Women in Games Cyprus assieme ad Axlebolt, WN e all'associazione Women in Games, un incontro dedicato con la partecipazione di oltre 70 leader senior che hanno presenziato a panel, tavole rotonde e workshop pensati per aiutare le donne e i loro sostenitori a creare connessioni, collaborazioni e a crescere assieme dal punto di vista professionale e personale.

Con un forte ecosistema di gaming in rapida crescita che ha raggiunto 1,01 miliardi di dollari di fatturato nel 2025, la Turchia rappresenta un altro mercato di riferimento fondamentale. Sede di una nuova generazione di donne professioniste di talento nel panorama dei videogiochi, Xsolla vede un'opportunità importante per sostenere questo mercato in rapida crescita collegando i talenti regionali all'industria globale dei giochi attraverso la sua rete internazionale e la sua esperienza nel settore.

Sfruttando la sua suite di strumenti, partnership ed eventi, Xsolla desidera:

Aumentare la visibilità per le leader e le fondatrici nel settore del gaming

Incoraggiare il mentoring e la collaborazione peer-to-peer

Promuovere le connessioni transfrontaliere tra studi regionali e mercati globali

Sostenere la crescita sostenibile negli hub di gaming emergenti

"La rappresentazione è importante, non solo a livello apicale, ma a ogni livello dell'ecosistema del gaming", ha dichiarato Ilayda Bayari, Vicepresidente per lo sviluppo aziendale EMEA presso Xsolla. "Promuovendo il mentoring, creando modelli di ruolo visibili e sviluppando connessioni importanti tra talenti regionali e reti globali, Xsolla contribuisce a creare veri percorsi da seguire per la prossima generazione di donne che accedono al settore. Un ecosistema più inclusivo genera un'innovazione più solida, un processo decisionale migliore e una crescita sul lungo termine per l'intero ecosistema."

A Los Angeles, Xsolla sostiene le donne leader all'interno dell'organizzazione e nella comunità alla guida dei nostri team in vari ruoli, tra cui quello legale, delle risorse umane, dei direttori d'ufficio, dello sviluppo aziendale, della formazione e del successo dei clienti. Le nostre leader partecipano attivamente a organizzazioni inclusive nel settore e oltre, ottenendo riconoscimenti da Women We Admire e OnConferences' Top Leaders e contribuendo come relatrici e conduttrici di eventi, tra cui Women in Games e Women in Games International. Crediamo nell'importanza di offrire opportunità di crescita e leadership attraverso l'avanzamento interno, la collaborazione interfunzionale e la partecipazione attiva alle organizzazioni del settore che sostengono e celebrano le donne nel mondo dei videogiochi.

Sostenendo una leadership inclusiva e la collaborazione transfrontaliera, Xsolla continua a contribuire a un settore globale più connesso e ricco di opportunità.

Per ulteriori informazioni su Xsolla e sulle sue iniziative per l'ecosistema del gaming, visitare il sito: Xsolla.com .

Per ulteriori informazioni su come Xsolla festeggia la Giornata internazionale delle donne, visitare il sito: https://xsolla.pro/IWD-2026 .

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare: xsolla.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

