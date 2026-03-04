Xsolla estende la copertura globale dei pagamenti in 18 mercati con 6 metodi di pagamento affidabili per aiutare gli sviluppatori a raggiungere nuovi giocatori in tutto il mondo

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri giochi, oggi ha annunciato un'importante espansione del suo portafoglio globale di pagamenti in 18 mercati in Europa, nel Medio Oriente, in Africa e in Asia. Mentre gli sviluppatori continuano ad espandersi in mercati emergenti e ad alta crescita, questa espansione consente agli sviluppatori di raggiungere nuovi utenti paganti, migliorare i tassi di conversione e offrire esperienze di pagamento in linea con le preferenze locali dei giocatori.

I nuovi metodi di pagamento supportati comprendono:

Amazon Pay locale in Giappone, con oltre 100 milioni di account Amazon Japan registrati, offre esperienze di pagamento totalmente localizzate in yen giapponesi

in Giappone, con oltre 100 milioni di account Amazon Japan registrati, offre esperienze di pagamento totalmente localizzate in yen giapponesi Zain Cash in Iraq sta ampliando l'accesso a opzioni di pagamento incentrate su dispositivi mobili in un'economia in rapida espansione, dove i numeri di cellulare servono da identità digitale primaria e l'adozione della telefonia mobile è ampia in una popolazione di oltre 40 milioni di abitanti

in Iraq sta ampliando l'accesso a opzioni di pagamento incentrate su dispositivi mobili in un'economia in rapida espansione, dove i numeri di cellulare servono da identità digitale primaria e l'adozione della telefonia mobile è ampia in una popolazione di oltre 40 milioni di abitanti Tamara opera in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, offrendo opzioni flessibili buy now, pay later (BNPL) che servono più di 15 milioni di utenti in due dei mercati a spesa più elevata del Medio Oriente, dove la percentuale di adozione del BNPL raggiunge il 31–42% tra i consumatori, rendendolo un metodo preferito di pagamento online

opera in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, offrendo opzioni flessibili buy now, pay later (BNPL) che servono più di 15 milioni di utenti in due dei mercati a spesa più elevata del Medio Oriente, dove la percentuale di adozione del BNPL raggiunge il 31–42% tra i consumatori, rendendolo un metodo preferito di pagamento online M-Pesa in Tanzania, sbloccando l'accesso ai principali ecosistemi di denaro mobile del Paese con oltre 26 milioni di account, che rappresentano circa il 40% del mercato

in Tanzania, sbloccando l'accesso ai principali ecosistemi di denaro mobile del Paese con oltre 26 milioni di account, che rappresentano circa il 40% del mercato Zamtel in Zambia supporta transazioni di denaro mobile in un mercato sempre più connesso, raggiungendo oltre 4,3 milioni di abbonati e conquistando una quota di mercato superiore al 20,5%, contribuendo a portare l'accesso ai pagamenti digitali a fasce più ampie della popolazione

in Zambia supporta transazioni di denaro mobile in un mercato sempre più connesso, raggiungendo oltre 4,3 milioni di abbonati e conquistando una quota di mercato superiore al 20,5%, contribuendo a portare l'accesso ai pagamenti digitali a fasce più ampie della popolazione L'app e i voucher Aircash sono disponibili in 12 Paesi europei, tra cui Germania, Italia, Spagna, Polonia e Austria, offrendo opzioni localizzate di wallet digitale e voucher. Con una quota leader di mercato pari a circa il 12,6% in Croazia e una rete di oltre 200.000 punti di ricarica in contanti in Europa, Aircash si sta ampliando in tutti mercati dell'Europa centrale e orientale e nei principali mercati europei per raggiungere nuovi utenti nella finanza digitale

Queste integrazioni offrono un'esperienza di pagamento localizzata e priva di attrito che consente ai giocatori di pagare in valute a loro familiari e con metodi locali affidabili, aumentando quindi la fiducia e migliorando i tassi di conversione per gli acquisti all'interno dei giochi. Per gli sviluppatori di giochi, questo si traduce in un maggiore presenza globale nei mercati emergenti e ad alta crescita, semplificando le operazioni ed eliminando la necessità di infrastruttura locale o di integrazioni di pagamenti personalizzate.

“I pagamenti localizzati sono tra i motori più potenti di conversione e crescita per gli sviluppatori di video giochi”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Ampliando la nostra copertura di pagamenti in 18 mercati, stiamo fornendo agli sviluppatori tutto ciò di cui hanno bisogno per raggiungere i giocatori con i mtodi di pagamento di cui già si fidano, senza aggiungere complessità alle loro operazioni”.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

