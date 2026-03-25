Xsolla e Stevenage FC lanciano una campagna benefica con SpecialEffect per rendere il gaming accessibile a tutti

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri giochi, oggi ha annunciato una collaborazione con la squadra di calcio Stevenage FC per lanciare una campagna di beneficenza con SpecialEffect nel Regno Unito, un ente benefico dedicato ad aiutare tutti a poter giocare ai videogiochi.

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Graphic: Xsolla

Attraverso questa collaborazione ufficiale, Xsolla dona un kit per la partita del 6 aprile tra le squadre della Stevenage e del Blackpool. SpecialEffect sarà il marchio primario del kit per la partita e riceverà una percentuale del ricavato delle vendite delle maglie della squadra fino al giorno della partita e per tutto il resto della stagione. Xsolla corrisponderà un contributo pari all'importo delle donazioni raccolte dalla vendita delle maglie, con l'obiettivo di utilizzare i fondi per fornire fino a 50 postazioni di gioco accessibili ai giocatori disabili alla fine della stagione 2025-2026 e per sostenere i programmi in vista della stagione del 50esimo anniversario della Stevenage FC nel 2026-2027.

Questo programma riflette l'impegno di Xsolla a promuovere il cambiamento positivo e a rendere i giochi disponibili in modo che tutti possano divertirsi.

“Il gaming è per tutti, non ci sono barriere né limiti”, ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita per Xsolla. “Il sostegno a SpecialEffect è in linea con la nostra missione di rendere il gaming accessibile a tutti. Essendo parte della loro missione, possiamo aiutare a garantire che ogni persona abbia l'opportunità di giocare, connettersi e provare l'esperienza di gioia e comunità resa possibile dai videogiochi”.

“L'associazione calcistica ha un forte legame con gli appassionati di videogiochi, quindi questa per noi è una collaborazione del tutto naturale”, ha dichiarato il patron della Stevenage FC, Stuart Dinsey. “Il lavoro svolto da SpecialEffect è davvero rivoluzionario: aiuta le persone a combattere l'isolamento attraverso la tecnologia della pupilla, i controller realizzati su misura, i terapisti occupazionali e molto di più. Utilizzeremo la nostra influenza sempre più ampia per sostenere questa iniziativa”.

Liam Lawler, Responsabile della partnership di SpecialEffect, ha aggiunto, “Siamo davvero grati e onorati di essere stati scelti come partner benefico della Stevenage FC. La generosità di Xsolla nel donare 50 postazioni accessibili e nel mettere SpecialEffect al centro della terza divisa è un'importante testimonianza della nostra missione condivisa per rendere il gaming accessibile. Essere presenti sulla terza divisa è una piattaforma efficace per raccogliere fondi essenziali e sensibilizzare l'opinione pubblica. Siamo entusiasti di collaborare per fare un impatto duraturo sul numero sempre crescente di giovani giocatori con disabilità con i quali SpecialEffect collabora e ai quali offre assistenza.”

Per maggiori informazioni sulla campagna di beneficenza e su come Xsolla sta aiutando a rendere il gaming accessibile a tutti, visitare: https://xsolla.pro/charity-campaign

Per vedere l'impatto che i giochi hanno sulle persone, su tutti - Guardare la storia di Rodney: https://xsolla.pro/RodneysStory

Per acquistare la maglia SpecialEffect della Stevenage FC, visitare: https://xsolla.pro/shop-kit

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com

Informazioni su SpecialEffect

L'ente di beneficenza britannico SpecialEffect rimette il divertimento e l'inclusione nelle vite delle persone con disabilità fisiche aiutandoli a giocare ai videogiochi. Non c'è un approccio unico valido per tutti, quindi il nostro team specializzato di valutazione adatta o modifica la tecnologia per creare e prestare postazioni di controllo per i videogiochi davvero personalizzate, permettendo alle persone di ogni età di giocare ai giochi che amano al meglio delle loro capacità. Condividiamo tutto ciò che impariamo attraverso consigli e risorse sull'accessibilità per giocatori e sviluppatori in tutto il mondo, e tutto il nostro supporto è assolutamente gratuito. Il nostro obiettivo è semplicemente fare tutto ciò che è necessario per elevare la qualità della vita per il maggior numero possibile di giocatori in tutto il mondo. Scopri di più su http://www.specialeffect.org.uk

Informazioni su Stevenage FC

Fondato nel 1976, lo Stevenage Football Club, è una società calcistica con sede nell'Hertfordshire, Inghilterra. La squadra attualmente compete nella EFL League One. Lo Stevenage FC ha una storia ricca di successi sul campo e fuori, ed è noto per il forte impegno sociale e l'appassionata tifoseria. L'impegno del club verso l'eccellenza si estende oltre il calcio, essendo la squadra attivamente coinvolta in numerose iniziative sociali e benefiche. stevenagefc.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle Pubbliche relazioni globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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