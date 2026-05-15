Xsolla e Skich annunciano una collaborazione strategica per portare i pagamenti di Merchant of Record a un mercato alternativo dei giochi mobili

Xsolla, un'azienda internazionale leader nel settore dei videogiochi, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Skich, un marketplace alternativo di giochi mobili nell'Unione Europea che opera sull'iOS secondo le disposizioni del Digital Markets Act (DMA) di Apple e su Android a livello globale. Secondo questo accordo, Xsolla servirà da Merchant of Record per gli acquisti all'interno dell'app e le vendite dei giochi pagati distribuite tramite lo Skich Store.

Graphic: Xsolla

Skich serve da alternativa ai tradizionali negozi mobili, offrendo agli sviluppatori un modo di raggiungere giocatori al di fuori dei canali di distribuzione controllati dalla piattaforma. La collaborazione con Xsolla consente a Skich di offrire uno strato di pagamenti e commercio totalmente conforme, con Xsolla che gestisce le elaborazioni dei pagamenti, la riscossione delle imposte, i rimborsi e le conformità normativa per conto degli sviluppatori, rimuovendo una notevole barriera operativa e legale per studi che mirano alla distribuzione tramite canali alternativi.

Gli sviluppatori che distribuiscono attraverso lo Skich Store avranno accesso al Mobile SDK e Publisher Account di Xsolla, offrendo loro una visione diretta dei resoconti delle transazioni e dei dati relativi ai ricavi, oltre a tutta la complessità dell'infrastruttura globale di pagamenti di Xsolla. La collaborazione fa parte dell'ecosistema più ampio di Xsolla, una rete di partner e servizi esterni accuratamente selezionati disponibili direttamente all'interno del Publisher Account di Xsolla, progettato per connettere sviluppatori e soluzioni affidabili in ogni fase del ciclo di vita di sviluppo del gioco. La partnership supporta sia i giochi con acquisti in-app sia i titoli premium a pagamento in arrivo.

"L'ecosistema alternativo dell'app store sta maturando rapidamente, e gli sviluppatori hanno bisogno di un'infrastruttura commerciale che sta al passo", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "La nostra collaborazione con Skich dà agli sviluppatori un modo conforme, scalabile di monetizzare attraverso canali di distribuzione emergenti, con la stessa profondità di pagamenti e portata globale all'avanguardia che si aspettano da Xsolla."

"Collaborare con Xsolla come il nostro Merchant of Record dà a Skich e agli sviluppatori sulla nostra piattaforma una forte base commerciale e di conformità", ha dichiarato Sergey Budkovski, AD di Skich. "Questa collaborazione ci lascia concentrare sulla scoperta e sulla distribuzione, mentre Xsolla gestisce la complessità dell'infrastruttura dei pagamenti su scala globale".

Il sodalizio giunge in un momento in cui la distribuzione mobile alternativa sta acquisendo slancio a livello normativo. Il Digital Markets Act dell'UE ha aperto iOS ai marketplace di terze parti in tutta Europa, mentre il Mobile Software Competition Act ha introdotto requisiti antitrust simili in Giappone.

Sono previsti cambiamenti significativi anche per la distribuzione alternativa su Android. Entro la metà del 2026, Google Play dovrà aprirsi agli app store alternativi negli Stati Uniti, mentre Android ha annunciato una procedura di installazione semplificata per gli app store alternativi a livello mondiale, la cui implementazione è prevista per il 2026. Nel loro insieme, questi cambiamenti stanno creando nuove opportunità di distribuzione per gli sviluppatori alla ricerca di alternative ai tradizionali negozi delle piattaforme.

Gli sviluppatori possono iniziare con Skich tramite il Publisher Account di Xsolla su publisher.xsolla.com . Per esplorare la più ampia rete di partner di Xsolla, visitare xsolla.com/ecosystem .

Per saperne di più sulla collaborazione tra Xsolla e Skich, visitare: https://xsolla.pro/Skich

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Skich

Skich (skich.app) è un marketplace alternativo di giochi per dispositivi mobili disponibile su iOS nell'Unione Europea e su Android a livello globale. Skich offre agli sviluppatori un canale di distribuzione non esclusivo al di fuori dei tradizionali negozi delle piattaforme, ponendo l'accento sulla scoperta dei giochi e sul coinvolgimento diretto dei giocatori.

Per maggiori informazioni, visitare skich.app/for-developers

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle Pubbliche relazioni globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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