Xsolla collabora con la Cyprus Game Makers Association (CYGMA), mentre l'isola emerge come polo di sviluppo dei videogiochi

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri giochi, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con la Cyprus Game Makers Association (CYGMA). La collaborazione offrirà ai creatori e agli studi che appartengono alla rete CYGMA supporto pratico, competenze nel settore e accesso a strumenti commerciali di livello mondiale, aiutando gli studi basati a Cipro a portare i propri titoli ai giocatori di tutto il mondo.

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Graphic: Xsolla

La partnership giunge in un momento in cui Cipro continua ad attrarre talenti nel settore dello sviluppo di videogiochi, incoraggiati dalle condizioni commerciali favorevoli e da una comunità creativa in costante aumento. Grazie a questa collaborazione con CYGMA, Xsolla mira ad accelerare lo slancio e ad estendere le opportunità per gli sviluppatori abbattendo gli ostacoli al commercio e alla distribuzione che spesso impediscono agli studi emergenti di raggiungere i mercati globali.

Nell'ambito dell'accordo, Xsolla finanzierà una serie di iniziative nel settore in collaborazione con CYGMA, compresi workshop e talk condotti da professionisti esperti del settore dei videogiochi. Gli specialisti di Xsolla collaboreranno direttamente con gli sviluppatori nella regione per affrontare sfide commerciali concrete dall'integrazione di sistemi di pagamento in diverse valute e regioni all'ottimizzazione di strategie di monetizzazione per la distribuzione globale. Gli studi partecipanti avranno inoltre accesso alla suite di strumenti commerciali e per la monetizzazione di Xsolla, fornendoli con la stessa infrastruttura utilizzata da oltre 1.500 sviluppatori di videogiochi a livello mondiale.

"Siamo entusiasti di collaborare con CYGMA e supportare la vivace comunità di appassionati di videogiochi a Cipro", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Il Paese sta producendo talenti eccezionali e il nostro obiettivo è assicurarci che questi sviluppatori abbiano tutti i vantaggi possibili mentre portano i loro giochi a un pubblico globale. Attraverso questa collaborazione, non stiamo solo investendo in strumenti, ma stiamo creando tutto ciò che permetterà la crescita a lungo termine di un ecosistema nel quale crediamo".

Per saperne di più sulla collaborazione tra Xsolla e la Cyprus Game Makers Association (CYGMA), visitare: https://xsolla.pro/CYGMA

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com .

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Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle Pubbliche relazioni globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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