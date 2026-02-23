Xsolla co-sponsorizza il Gamescom Dev Leadership Summit a Lisbona, che riunisce i leader del settore dei videogiochi per plasmare il futuro dello sviluppo dei giochi

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri titoli, oggi ha annunciato la sua co-sponsorizzazione del Gamescom Dev Leadership Summit Lisbon, che si svolgerà dal 24 al 26 febbraio nella SUD Lisboa in Portugallo. L'evento riunisce i dirigenti dell'industria dei videogiochi, i fondatori degli studi e i leader aziendali per esplorare opportunità e innovazioni che plasmano il futuro dello sviluppo dei videogiochi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260223028677/it/

Graphic: Xsolla

Nell'ambito della sua sponsorizzazione, Xsolla ospiterà la cena di networking del summit di mercoledì e parteciperà come co-moderatore a una tavola rotonda strategica incentrata su modelli aziendali e crescita sostenibile nell'industria dei videogiochi.

"Stiamo assistendo a un'incredibile innovazione da parte di studi in tutta Europa, mentre creano relazioni più dirette con i loro giocatori ed esplorano nuovi modi per far crescere le proprie attività", ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita di Xsolla. "Il Gamescom Dev Leadership Summit riunisce alcune delle menti più brillanti dell'industria per condividere idee e strategie. Siamo entusiasti di far parte di queste conversazioni e di contribuire con ciò che stiamo imparando lavorando con gli studi di tanti mercati e modelli commerciali diversi".

Il programma del summit esplora varie aree entusiasmanti di opportunità per gli studi di videogiochi:

Strategie di leadership ed eccellenza organizzativa in un settore dinamico

Innovazione nella produzione e avanzamento della qualità

Modelli commerciali di nuova generazione e ottimizzazione dei ricavi

Decisioni tecnologiche strategiche e opportunità della piattaforma

Eccellenza creativa ed esperienze migliorate per i giocatori

Adozione di intelligenza artificiale e strategie di implementazione per il vantaggio competitivo

Xsolla attualmente offre un'infrastruttura commerciale a oltre 1.500 sviluppatori di videogiochi in tutto il mondo e supporta oltre 1.000 tipi di pagamento in più di 200 aree geografiche. La piattaforma dell'azienda consente agli sviluppatori di creare piattaforme di e-commerce, ottimizzare la conversione dei pagamenti nei mercati e accedere ai finanziamenti e agli strumenti di monetizzazione progettati specificamente per l'industria dei videogiochi.

"Gli studi oggi hanno più opportunità che mai prima di assumere il controllo della propria monetizzazione e raggiungere i giocatori in modi nuovi", ha aggiunto Egenes. "Che si tratti di massimizzare i ricavi attraverso i canali diretti ai consumatori, estendersi in nuovi mercati regionali o individuare le strategie di crescita giuste, l'infrastruttura e gli strumenti disponibili ora danno agli studi una flessibilità senza precedenti per ampliarsi in modo sostenibile".

Il Gamescom Dev Leadership Summit è organizzato da Gamescom Dev, la divisione di Gamescom incentrata sugli sviluppatori. L'evento si svolge nella SUD Lisboa Hall di Lisbona, Portogallo, che offre un contesto ideale per le discussioni strategiche e il networking tra leader del settore.

I dirigenti di studi di videogiochi, publisher e professionisti dello sviluppo commerciale che partecipano al summit possono programmare riunioni con il team di Xsolla per discutere dell'infrastruttura commerciale, dell'ottimizzazione dei pagamenti e delle strategie di crescita.

Per maggiori informazioni sulla partecipazione di Xsolla al Gamescom Dev Leadership Summit, visitare: https://xsolla.pro/Gamescom-Dev-Leadership-Summit-Lisbon

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260223028677/it/

Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle pubbliche relazioni globali, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire