Xsolla annuncia il lancio di Reseller Program per aiutare gli sviluppatori di videogiochi a realizzare nuovi flussi di ricavi nei mercati locali

Xsolla, un leader mondiale nel settore dei videogiochi, oggi ha annunciato il lancio di Xsolla Reseller Program, un nuovo prodotto concepito per aiutare gli sviluppatori di giochi a realizzare e incrementare potenziali ricavi nei mercati locali senza necessità di sviluppo tecnico. Il programma viene avviato con un gruppo attentamente selezionato di rivenditori e distributori nel Sud-est asiatico e in America Latina, con un’espansione prevista in altre regioni nel corso del 2026.

Mentre gli sviluppatori di giochi puntano alla crescita globale, si trovano ad affrontare un problema infrastrutturale fondamentale: la mancata realizzazione di miliardi di dollari di potenziali ricavi in economie emergenti basate sul contante – come il Sud-est asiatico, l’America Latina, il Medio Oriente e il Nord Africa – dove i giocatori acquistano contenuti digitali tramite partner di distribuzione locali, mentre nelle economie digitali mature gli sviluppatori cercano di ampliare la loro presenza e distribuire i loro prodotti alla scala necessaria attraverso un numero maggiore di partner e canali.

“La maggior parte degli sviluppatori deve far fronte allo stesso problema quando vuole crescere a livello globale: mancano dell’infrastruttura locale e dell’accesso diretto ai mercati regionali, specialmente quando creare una presenza indipendente risulta lento, costoso e operativamente complesso”, spiega Chris Hewish, presidente di Xsolla. “Xsolla Reseller Program risolve questo problema operando come livello infrastrutturale tra gli sviluppatori e i rivenditori locali verificati. Stiamo iniziando dai mercati in cui l’infrastruttura dei rivenditori è già il modo principale in cui i giocatori accedono ai contenuti digitali, ovvero Sud-est asiatico e regione LATAM, per poi espanderci da lì e offrire un’esperienza globale unificata agli sviluppatori”.

Xsolla Reseller Program è stato pensato per trasformare questa potenziale domanda globale in un flusso di ricavi controllato, mettendo in rapporto gli sviluppatori con rivenditori locali verificati attraverso una piattaforma centralizzata che gestisce comunicazioni, onboarding, conformità, protezione dalle frodi e assistenza clienti.

I seguenti sono i vantaggi chiave di Xsolla Reseller Program:

Pieno controllo sulla strategia di distribuzione regionale grazie ai controlli di disponibilità dei codici SKU, che definiscono quali prodotti vengono venduti, dove sono disponibili e quali partner autorizzati possono distribuirli.

grazie ai controlli di disponibilità dei codici SKU, che definiscono quali prodotti vengono venduti, dove sono disponibili e quali partner autorizzati possono distribuirli. Conformità garantita per tutte le partnership strette con i rivenditori tramite una procedura di approvazione dei rivenditori verificati, che prevede validazione aziendale, controlli finanziari, monitoraggio continuo delle transazioni e approvazione dei partner controllata dall’editore.

tramite una procedura di approvazione dei rivenditori verificati, che prevede validazione aziendale, controlli finanziari, monitoraggio continuo delle transazioni e approvazione dei partner controllata dall’editore. Sicurezza dei ricavi eliminando l’arbitrato e l’abuso sui prezzi grazie alla distribuzione di chiavi di geofencing e alla protezione integrata dalle frodi che blocca le chiavi per regione.

grazie alla distribuzione di chiavi di geofencing e alla protezione integrata dalle frodi che blocca le chiavi per regione. Riduzione delle spese generali operative grazie a un’infrastruttura di pagamento globale che automatizza la documentazione fiscale in conformità con i requisiti locali in oltre 150 paesi.

grazie a un’infrastruttura di pagamento globale che automatizza la documentazione fiscale in conformità con i requisiti locali in oltre 150 paesi. Ottimizzazione delle prestazioni e attuazione di un’efficace strategia di distribuzione grazie a un dashboard unificato di analisi dei rivenditori che offre visibilità chiara dell’attività dei rivenditori, delle transazioni, delle tendenze regionali e dell’efficacia dei canali.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

