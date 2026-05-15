Xsolla al Digital Dragons 2026 presenta una panoramica sul settore e illustra il proprio impegno nella regione

Xsolla, azienda globale attiva nel commercio dei videogame che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i propri giochi, oggi ha annunciato la partecipazione al Digital Dragons 2026, tra le principali conferenze europee del settore.

Graphic: Xsolla

Mentre prosegue l'evoluzione del settore dei videogame, i primi indicatori relativi al primo trimestre del 2026 indicano una forte spinta propulsiva nei segmenti chiave. La presenza di Xsolla al Digital Dragons metterà in luce diverse tematiche emergenti che plasmano il mercato, come:

La continua solidità dei modelli di monetizzazione basati su servizi live e ibridi

Maggior adozione di strategie direct-to-consumer (D2C) da parte di sviluppatori ed editori

Domanda in crescita di soluzioni di pagamento regionali a supporto della base di giocatori globali

Maggiore attenzione al coinvolgimento e alla fidelizzazione dei giocatori, oltre che agli strumenti per la creazione di community

Queste informazioni sottolineano la transizione del settore verso relazioni a lungo termine con i giocatori e strategie di ricavo diversificate.

La Polonia continua a ricoprire un ruolo importante nel settore globale dei videogiochi, con proiezioni recenti che valutano il mercato a circa 1,3 miliardi di euro all'anno per tutto il 2026. In particolare, oltre il 95% del fatturato del settore proviene dalle esportazioni, a riprova della portata e dell'impatto internazionale degli sviluppatori di videogiochi polacchi.

"L'Europa centro-orientale vanta una fiorente comunità nel settore dei videogiochi e si conferma come regione dotata di un enorme potenziale di crescita", ha affermato Błażej Krakowiak, responsabile dello sviluppo commerciale/rapporti con gli sviluppatori per l'Europa centro-orientale di Xsolla. "Il Digital Dragons è il nucleo di questa tendenza, è una conferenza che anno dopo anno riunisce una straordinaria concentrazione di talenti creativi e di opportunità di business. Continuiamo a partecipare perché in questo paese gli sviluppatori e gli studi stanno creando prodotti straordinari, e Xsolla li supporta con tutto il necessario per centrare il successo a livello globale".

In occasione del Digital Dragons, Xsolla punterà i riflettori anche sull'intera gamma dei prodotti e e dei servizi proposti, tra cui miglioramenti al suo shop online, l'aumento delle opzioni per i pagamenti e le offerte per la suite dedicata alla pubblicazione. Xsolla si impegna a sviluppare strumenti e servizi con cui l'industria dei videogame potrà prosperare, consentendo agli sviluppatori di lanciare novità, svilupparsi e centrare il successo. Queste soluzioni sono state progettate per aiutare congiuntamente gli sviluppatori a semplificare la distribuzione globale, ottimizzare la monetizzazione e creare esperienze di gioco senza problemi.

"Digital Dragons rappresenta un momento essenziale per il settore e l'occasione per stare insieme, condividere idee e analizzare nuove opportunità", è il commento di Berkley Egenes, responsabile per il marketing e la crescita presso Xsolla. "Siamo entusiasti di interagire con gli sviluppatori, condividere il nostro lavoro e continuare a supportare la crescita dell'ecosistema globale dei videogame".

I partecipanti sono invitati a entrare in contatto con Xsolla durante l'evento e a partecipare alla sessione in programma per approfondire le ultime tendenze e innovazioni del settore.

Błażej Krakowiak, responsabile dello sviluppo commerciale/rapporti con gli sviluppatori per l'Europa centro-orientale (CEE ) di Xsolla, ha organizzato una sessione con intervento, della durata di 45 minuti, in programma per lunedì 18 maggio alle ore 11:00 CEST dal titolo 'Your Game Is Invisible: Surviving the Discoverability Collapse' (Il tuo game è invisibile: come sopravvivere alla fine della semplicità nella ricerca), che esaminerà diverse prospettive e offrirà agli sviluppatori tattiche collaudate per entrare in contatto con il pubblico in ogni fase, dalla monetizzazione al supporto a lungo termine.

Anatoly Strutinsky, vicepresidente per i rapporti con i governi e il settore di Xsolla per la regione EMEA, parteciperà in qualità di relatore alla tavola rotonda dal titolo: 'State of the Industry 2026: Service Providers - The New Production Ecosystem' (Stato del settore 2026: fornitori di servizi- Il nuovo ecosistema della produzione) in data martedì 19 maggio, dalle 10:00 alle 11:00 CEST, insieme a Coleman Dan di Iron Galaxy, Viki Freeman di Airship, Siemion Branzburg di Transperfect e Charlie Bowers di Service.com, che analizzeranno il ruolo dei fornitori di servizi e il modo in cui gli studi possono integrare efficacemente i team esterni nei flussi di produzione senza compromessi in termini di controllo sulla qualità e sulla proprietà intellettuale.

Xsolla continua a impegnarsi per riunire la comunità internazionale degli sviluppatori di videogame ed è orgogliosa di puntare i riflettori su cinque studi dell'Azerbaijan che presenteranno i loro giochi al Digital Dragons 2026. Selezionati tramite un invito aperto e un processo di valutazione competitivo condotto in collaborazione con l'IDDA, DarkNight Studio, Cool Bears Studio, ExTerra Studio, PixelNodes Studio e Untitle Game Studio, gli studi selezionati, si sono imposti per visione creativa, qualità del progetto e potenziale impatto sulla scena mondiale. Questa iniziativa riflette il costante impegno di Xsolla nel connettere gli sviluppatori di videogiochi con opportunità in diverse aree geografiche, e ogni studio selezionato riceverà un tutoraggio dedicato per la presentazione, supporto per la preparazione alla conferenza e accesso ai sistemi di networking e di incontro del Digital Dragons prima del loro debutto a Cracovia.

Per ulteriori informazioni sulla presenza di Xsolla al Digital Dragons 2026 visitare la pagina: xsolla.pro/Digital-Dragons

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito xsolla.com

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Contatto con i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle relazioni pubbliche globali di Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





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