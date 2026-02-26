Wyss Geneva, con il suo spin-off Clee Medical, si aggiudica un finanziamento iniziale mirato ad arricchire la neurochirurgia con la visione in tempo reale

Il Wyss Center for Bio and Neuroengineering Geneva oggi ha annunciato la riuscita chiusura del round di finanziamento iniziale (seed) di Clee Medical SA , spin-off neurotecnologico svizzero impegnato nello sviluppo di soluzioni ad altissima risoluzione per l'imaging intraoperatorio in tempo reale destinate al settore della chirurgia cerebrale. Il round era guidato da High-Tech Gründerfonds (HTGF) con la partecipazione di Zürcher Kantonalbank (ZKB), Kickfund, FONGIT e di Venture Kick, a cui si è affiancato l'investitore storico Wyss Center Geneva.

Clee Medical nasce nel dicembre 2024 per gemmazione dal progetto di ricerca Minimally Invasive Intracranial Access (MICA) a cura di Wyss Geneva; Neuro Access, la sua piattaforma di punta, combina l'imaging OCT con la navigazione avanzata per aiutare i neurochirurghi a visualizzare in tempo reale l'anatomia cerebrale e le strutture critiche nel corso delle procedure stereotassiche.

Wyss Geneva — Ginevra, Svizzera — Aldonza Gübeli – aldonza.gubeli@wysscenter.ch

Clee Medical SA — Matt Lapinski — matt.lapinski@cleemedical.com





