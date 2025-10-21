Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Wolters Kluwer supporta il percorso di trasformazione digitale di SOCAR con il lancio della soluzione Enablon Control of Work presso l'impianto upstream dell'isola Pirallahi

AA

Wolters Kluwer ha annunciato oggi che la società petrolifera statale della Repubblica di Azerbaigian ( SOCAR ) ha lanciato con successo la soluzione Enablon Control of Work (CoW) presso il suo primo punto di raccolta petrolifera a monte nel Dipartimento di produzione petrolifera e gasifera (OGPD) di Abşeronneft, sull'isola di Pirallahi.

In linea con i suoi sforzi di trasformazione digitale, l'azienda passerà da sistemi manuali su base cartacea a flussi digitali completamente integrati per la gestione dei permessi di lavoro, gli isolamenti, le valutazioni dei rischi e i protocolli di sicurezza.

In quanto azienda di proprietà interamente statale responsabile per la produzione di petrolio e gas naturale dai campi onshore e offshore nel settore dell'Azerbaigian del Mar Caspio, SOCAR riveste un ruolo fondamentale per l'infrastruttura energetica del paese.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Tara Schumacher
Direttrice degli affari pubblici e delle relazioni pubbliche
Wolters Kluwer
Tara.Schumacher@wolterskluwer.com
614-561-2154



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario