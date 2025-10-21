Wolters Kluwer supporta il percorso di trasformazione digitale di SOCAR con il lancio della soluzione Enablon Control of Work presso l'impianto upstream dell'isola Pirallahi

Wolters Kluwer ha annunciato oggi che la società petrolifera statale della Repubblica di Azerbaigian ( SOCAR ) ha lanciato con successo la soluzione Enablon Control of Work (CoW) presso il suo primo punto di raccolta petrolifera a monte nel Dipartimento di produzione petrolifera e gasifera (OGPD) di Abşeronneft, sull'isola di Pirallahi.

In linea con i suoi sforzi di trasformazione digitale, l'azienda passerà da sistemi manuali su base cartacea a flussi digitali completamente integrati per la gestione dei permessi di lavoro, gli isolamenti, le valutazioni dei rischi e i protocolli di sicurezza.

In quanto azienda di proprietà interamente statale responsabile per la produzione di petrolio e gas naturale dai campi onshore e offshore nel settore dell'Azerbaigian del Mar Caspio, SOCAR riveste un ruolo fondamentale per l'infrastruttura energetica del paese.

