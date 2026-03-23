Wolters Kluwer presenta Genya Dichiarativi con IA integrata, un nuovo ideale supporto per i commercialisti italiani

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta oggi la nuova soluzione Genya Dichiarativi Expert AI , nuovissima funzionalità integrata nella piattaforma cloud Genya, progettata per supportare i commercialisti e gli esperti fiscali nella compilazione delle dichiarazioni fiscali, a partire già dalla dichiarazione annuale IVA 2026.

“ I commercialisti operano in un contesto normativo sempre più complesso, nel quale accuratezza, tempestività e affidabilità sono elementi fondamentali” afferma Tomàs Font, Vice President & General Manager, Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South Region . “Con Genya Dichiarativi Expert AI supportiamo i professionisti semplificando l’accesso alle linee guida ministeriali, riducendo drasticamente il lavoro manuale e integrando l’intelligenza artificiale direttamente nel workflow, garantendo al contempo che la responsabilità e il controllo finale restino sempre di pertinenza del professionista”

Genya Dichiarativi Expert AI di Wolters Kluwer integra l'intelligenza artificiale direttamente nei workflow dei professionisti, consentendo loro di consultare le istruzioni ministeriali in modo chiaro e di ricevere indicazioni di contesto, mantenendo il pieno controllo del processo decisionale. La funzionalità basata sull'intelligenza artificiale attinge esclusivamente da fonti ufficiali, consentendo ai professionisti di lavorare con maggiore sicurezza ed efficienza.

I principali vantaggi per i commercialisti si riassumono in:

Riduzione del tempo dedicato alla consultazione delle istruzioni, grazie alla possibilità di effettuare ricerche chiare delle linee guida ministeriali direttamente all'interno del workflow.

Migliore qualità dei dati, anche nelle fasi di routine o ripetitive, supportata da riferimenti ufficiali.

Maggiore sicurezza nella compilazione, grazie a chiari collegamenti alle fonti ufficiali.

Continuità operativa, poiché l'assistenza dell'IA è integrata nella piattaforma Genya senza dover accedere a strumenti esterni.

Processo decisionale a misura di operatore, che mantiene così la piena autonomia nel processo decisionale finale.

Il lancio di Genya Dichiarativi Expert AI rientra nella più ampia strategia Expert AI di Wolters Kluwer, frutto di oltre dieci anni di investimenti e innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale. La soluzione integra una profonda competenza di dominio con un approccio di intelligenza artificiale responsabile, basato su trasparenza, controllo umano, qualità e verificabilità delle fonti, sicurezza dei dati e una stretta collaborazione con clienti e partner tecnologici con l’obiettivo di offrire soluzioni realmente trasformative.

In questo modo, i clienti possono lavorare più rapidamente e prendere decisioni più informate, basate su contenuti affidabili e verificati.

Informazioni su Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader mondiale nel campo delle soluzioni informative, del software e dei servizi per i professionisti dei settori healthcare, fiscale e contabile, finanziario e della compliance aziendale, legale e normativo, nonché delle corporate performance e dell'ESG. Aiutiamo i nostri clienti a prendere decisioni cruciali ogni giorno, offrendo soluzioni specialistiche che abbinano una profonda conoscenza del settore a tecnologie e servizi specializzati.

Wolters Kluwer ha registrato nel 2025 un fatturato di 6,1 miliardi di Euro. Il Gruppo fornisce clienti in oltre 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo. L’azienda ha sede centrale a Alphen aan den Rijn, nei Paesi Bassi.

Le azioni di Wolters Kluwer sono quotate su Euronext Amsterdam (WKL) e sono incluse negli indici AEX, Euro Stoxx 50 ed Euronext 100. Wolters Kluwer emette certificati di deposito americani (ADR) di livello 1. Gli ADR sono negoziati sul mercato over-the-counter negli Stati Uniti (WTKWY).

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